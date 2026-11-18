Сергій Дука, який фігурує у справі "Карфаген" та розслідуванні щодо наркокартелю "Хімпром", заявив про помсту з боку глави НАБУ Семена Кривоноса.

Вдень 18 листопада генерал СБУ Сергій Дука з'явився на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з можливих порушень у сфері оборони, яку очолює нардеп Олексій Гончаренко. Під час засідання фігурант розслідування НАБУ відкинув усі підозри щодо незаконної діяльності й натомість озвучив низку підозр у корупції щодо антикорупційників.

Справа Карфаген — Дука на засідання ТСК Гончаренка 18 листопада

Генерал СБУ прокоментував скандальні "матеріали" колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, який з серпня 2025 року збирав інформацію щодо глави НАБУ Кривоноса. Зі слів Дуки, у матеріалах — "чиста правда": ідеться про розслідування підкупу виборців та "фейкового батьківства". Ще одна теза звучала щодо підозри, яку Кривонос мав отримати через "Укрпошту", але не отримав: генерал заявив, що насправді вважається, що документ вручили. Крім того, він запевнив, що на розслідувачів щодо глави НАБУ тисло "політичне керівництво" задля закриття та гальмування справи й що НАБУ, своєю чергою, начебто тиснуло на главу держави та його оточення.

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Серед іншого, Сергій Дука повідомив, що у СБУ є спеціальний підрозділ, який займається розслідуваннями щодо можливої корупції в НАБУ. На його думку, через існування таких справ та такого підрозділу антикорупційне бюро почало нападати на СБУ і він є жертвою таких дій.

"Співробітників НАБУ, які отримали підозри за корупцію, за півтора року навіть не відсторонили від посад на час службового розслідування", — сказав Дука, назвавши кількох фігурантів розслідування. Серед них — детектив НАБУ Віталій Тєбєкін (проблеми з декларацією), детектив Руслана Магамедрасулова (корупція) тощо.

Генерал сказав Гончаренку, що, виявляється, Магамедрасулов намагався знищити докази та трощив телефон. З його слів, працівники НАБУ під час затримання начебто пригрозили, що він сидітиме стільки, що слідчий провів у СІЗО. Дука також заявив, що жоден працівник НАБУ не пройшов перевірку на поліграфі, бо тоді довелося б відповісти на питання про роботу на інші держави.

"Передбачено, що всі співробітники НАБУ мають пройти поліграф. Пройшов уже рік. Ні один співробітник НАБУ не пройшов поліграф…Бо там буде питання "Чи виконували ви в інтересах правоохоронних органів інших держав їх завдання? Чи передавали ви їм таку інформацію", — пояснив генерал.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Справа Карфаген — деталі

Зазначимо, 4 листопада НАБУ оприлюднило другу порцію матеріалів по справі "Карфаген", у яких ідеться про можливу корупцію серед топпосадовців офісу генерального прокурора, Нацполіції, СБУ. Після першої порції матеріалів пішов у відставку генеральний прокурор, кілька прокурорів з ОГПУ звільнили та вони є фігурантами справи про кришування незаконних колцентрів й про відмивання незаконних доходів. У другій порції ідеться про колцентри й також про мережу магазинів з продажу заборонених речовин U420, наркокартель "Хімпром", побиття, напади, насильство проти поліції, волонтерів та розслідувачів. На нових "плівках" фігурувала особа на прізвисько "Акім": медіа повідомили, що це може бути генерал СБУ Сергій Дука. Під час розмов з іншим фігурантом, який, як підозрюють, причетний до "Хімпрому", ішлося про "кришування" нелегальної діяльності, залагодження проблем з правоохоронними органами тощо. НАБУ оголосило підозру Дуці за ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу (участь у незаконній організації): ВАКС випустив з СІЗО після сплати застави 65 млн грн.

Нагадуємо, 18 листопада ВАКС обрав запобіжний захід для фігуранта справи "Карфаген" та "Хімпром" — для Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал".