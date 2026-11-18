Тримання під вартою без права застави до 16 січня обрав суд фігуранту справи "Карфаген" Андрію Осіпову. У матеріалах НАБУ і САП він згадується як "Кримінал", а захист наполягає, що організатором злочинної організації він бути не міг.

Запобіжний захід фігуранту справи "Карфаген" Андрію Осіпову обрав Вищий антикорупційний суд. Його залишили під вартою без права внесення застави до 16 січня 2027 року. Підозрюють його у співзаснуванні злочинної організації, а на плівках НАБУ і САП він, ймовірно, проходить під прізвиськом "Кримінал". Розглядати справу суд вирішив відкрито. У клопотанні адвоката про закритий режим засідання відмовили, передає "Радіо Свобода".

Під вартою Осіпов перебуває вже зараз, але в іншому провадженні – за підозрою у вимаганні мільйона доларів за недопущення екстрадиції росіянина з України.

"Я не актор і не хочу зніматись у цьому кіно", – заявив Андрій Осіпов.

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Справа "Карфаген": що відомо

Про викриття злочинної групи НАБУ і САП заявили 4 листопада. Входили до неї, за даними слідства, щонайменше 12 осіб, а займалася вона кол-центрами, продажем наркотиків і виробництвом підробленої іноземної валюти. "Покривали" групу, за версією детективів, правоохоронці із СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції.

Організатором слідство називає тричі судимого чоловіка на прізвисько "Кримінал". Ймовірно, мова йде про Андрія Осіпова. Саме він, за версією детективів, відповідав за "дах" у трьох відомствах і передавав туди хабарі – сім тисяч доларів щомісяця з одного кол-центру. Загалом учасники групи координували діяльність 52 кол-центрів.

Двох високопосадовців, які фігурують у розслідуванні, звільнив виконувач обов'язків голови СБУ Олександр Поклад. Він також запропонував здатися "Мексиканцю" – Єгору Буркіну, якого розшукують у цій справі.

Раніше повідомлялося, що генерал-майор СБУ Сергій Дука, який вийшов із СІЗО, звинуватив НАБУ в особистій помсті та ворожій спецоперації. Він завів сторінки в соцмережах і виступає із заявами, а на YouTube мільйонні перегляди збирає інтерв'ю іншого фігуранта "Карфагену" – "Мексиканця", який підтвердив свої зв'язки з Дукою. У Верховній Раді готуються створити ТСК, де публічно заслухають свідчення генерала.

Також повідомлялося, що на заставу Дуці, який фігурує у справах "Карфаген" і "Хімпром", могли скинутися його колеги з Департаменту захисту національної державності СБУ. Керівник цього департаменту потрапляв у поле зору НАБУ, однак зберіг посаду.