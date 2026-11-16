"Мексиканець", ФСБ і війна компроматів: у що перетворюється скандал між СБУ та НАБУ

Звільнившись із СІЗО під оплески "Альфи", генерал-майор СБУ Сергій Дука звинуватив НАБУ в особистій помсті та ворожій спецоперації. Він пішов в інформаційний наступ, завів сторінки в соцмережах та "сипає" заявами. В цей час на YouTube збирає мільйонні переглядів інтерв'ю іншого фігуранта "Карфагену" — "Мексиканця", який підтвердив свої зв'язки з Дукою. У Верховній Раді готуються зібрати ТСК, де публічно заслухають свідчення генерала. Чи переросте це у пряму війну між СБУ і НАБУ та за що триває головна боротьба сторін — дізнавався Фокус.

НАБУ та САП підозрюють генерала-майора СБУ Сергія Дуку у причетності до корупційних схем. За версією слідства, він допомагав злочинній групі уникати відповідальності, тобто "кришував" нелегальний бізнес, пов'язаний з роботою шахрайський колцентрів, торгівлею наркотиками, підробленням валюти. Його затримали 4 листопада.

Поки він перебував у СІЗО, написав відкритого листа, де висловився про те, що з боку антикорупційників це помста в його бік. Він вимагав, щоб його дії оцінювали за реальними доказами, а не за "ефектними відео чи вирваними з контексту розмовами" (мовиться про оприлюднені плівки). Затриманий пояснив, що контакт із джерелом інформації не робить його учасником злочинної організації. Дука розповів, що СБУ у 2025 році проводила обшуки та розслідування, фігурантами яких було керівництво НАБУ і САП. Генерал нагадав, що клопотання про обрання йому запобіжного заходу готував детектив НАБУ Роман Нєдов, у якого він якраз і проводив обшуки торік, наголосивши на конфлікті інтересів.

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13 листопада Дука був звільнений з-під варти. За нього внесли повну суму визначеної ВАКС застави у розмірі 65 млн гривень. Повідомлялося, що нібито співробітників Служби безпеки закликали зібрати цю суму, їм приходили відповідні повідомлення. На волі генерала оплесками зустрічали люди в камуфляжі та балаклавах. За словами адвоката підозрюваного, це були бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа". Вони продовжують забезпечувати йому охорону, бо Дука начебто числиться й надалі у російських списках для ліквідації. До затримання він обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, наразі він залишається чинним військовослужбовцем в СБУ та має звання генерал-майора.

Мільйонні перегляди й сумнівна автентичність: інтерв'ю "Мексиканця" розпалило дискусію навколо "Карфагену"

Того ж дня, 13 листопада, в інформпросторі виходить відеоінтерв'ю з особою, яка представилась Єгором Буркіним (у справі "Карфаген" він фігурує як "Мексиканець"), ватажком наркосиндикату "Хімпром". На плівках вказувався його зв'язок з силовиками. У розмові з блогером Василем Тимошенком, який проживає у Польщі, він заявив, що його голос на плівках НАБУ є справжнім і він напряму контактував із посадовцями СБУ, зокрема з Сергієм Дукою (фігурує як "Акім"). Співрозмовник заявив, що прикриття одного шахрайського кол-центру вартувало 21 тисячу доларів щомісяця та уточнив, що по 7 тисяч направлялись для СБУ, поліції, Офісу генпрокурора.

Буркін — росіянин, народився у Башкортостані, нині перебуває у міжнародному розшуку. У 2014-му отримав українське громадянство та змінив прізвище на Левченко, у 2016 документи були анульовані. За даними СБУ останніми роками він міг проживати у Мексиці, тому й отримав прізвисько "Мексиканець".

Станом на 16 листопада відео, де нібито говорить Буркін, набрало понад півтора мільйона переглядів. "Детектор-медіа" вказало на те, що протягом понад двох годин ведучий Тимошенко спілкується зі співрозмовником у форматі онлайн, але в режимі аудіо, обличчя гостя видно не було. Тобто, доказів, що голос гостя справді належить Буркіну ведучий не навів. Українські медійники згодом розповіли, що їм надходила пропозиція записати таке інтерв'ю від представники Буркіна, але вони її відхилили, пояснивши ризиками маніпуляцій і неможливістю перевірити його слова, сумнівністю записувати лише чийсь голос без обличчя.

На думку політолога Олега Постернака, після інтерв'ю Буркіна стає очевидним, що ФСБ могло використати НАБУ в інтересах агресора. Він додав, що "Мексиканець" фактично визнав, що був агентом російських спецслужб, а значить він цілком міг бути інструментом, через який українським антикорупційним органам вкидали потрібну росіянам інформацію. Тобто операція "Карфаген", на його погляд, могла бути частиною значно ширшого сценарію, спрямованого на дискредитацію СБУ, відвертання її ресурсів та створення ризиків для оперативних і диверсійних заходів.

"Це серйозна загроза національній безпеці. І запитання тут до обох сторін. До НАБУ — наскільки ретельно воно перевіряло походження своєї інформації та можливі мотиви її джерел? Чи усвідомлювали вони ризики використання антикорупційного розслідування в інтересах ворога? До СБУ теж запитання — як узагалі стало можливим, що історія з людиною, яка визнає контакти з російською стороною, переросла в настільки масштабний скандал навколо українських правоохоронців? В який момент спецслужба проспала агента чужого впливу фактично в тилу країни?" — розмірковує Постернак.

А от політолог Володимир Фесенко це інтерв'ю назвав іміджевим. З його слів, "Мекиканець" наразі підлаштовується під політичну ситуацію, під модний тренд боротьби з корупцією, та отримав, з його слів, можливість помститися генералу Дуці та іншим, кому нібито був змушений платити гроші, та які його гнобили й "викинули" з країни.

Дука йде у публічний "наступ": закликав зібрати ТСК та звинуватив НАБУ і САП у ворожій спецоперації

Після виходу із СІЗО генерал-майор Сергій Дука звернувся до Верховної ради з проханням створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування корупційних дій НАБУ і САП, та запевнив, що готовий взяти в участь в засіданні у форматі відкритих слухань й розповісти все, що йому відомо про корупційні дії вказаних органів. Голова ТСК нардер Олексій Гончаренко відповів, що окрему комісію створювати не треба, вона вже працює та зокрема спеціалізується на порушеннях антикорупційного законодавства. Засідання, куди він запросив Дуку, має відбутися 18 листопада.

Сергій Дука увійшов у загальнодоступний простір та почав "говорити" через соцмережі. Він пояснив, що специфіка його діяльності за роки служби в СБУ не передбачала публічності, навпаки, треба було бути в тіні, але сьогодні ситуація вимагає вийти з неї та говорити гучно.

"Я ніколи не був активним користувачем соцмереж і навіть не уявляв, що колись мені доведеться створювати власні канали в Telegram та YouTube… Але життя іноді ставить перед нами виклики, до яких неможливо підготуватися заздалегідь. Сьогодні я розумію, що настав час говорити публічно, відкрито, прямо і від власного імені про те, що відбувається, про свою позицію та про речі, про які раніше не мав потреби говорити на широку аудиторію", — написав Дука.

Згодом на своїй сторінці у Facebook він оприлюднив відкрите звернення, у якому звернувся до президента України Володимира Зеленського, очільника СБУ Олександар Поклада і народних депутатів. В листі він повідомив про те, що зараз розгортається спланована інформаційно-політична спецоперація, ціль якої – опорочити вище керівництво держави, щоб підірвати довіру та послабити Україну під час війни та проведення переговорів. Далі фрагмент відкритого листа Сергія Дуки:

"До реалізації цієї ворожої спецоперації свідомо або внаслідок службової невідповідності долучилися посадові особи із НАБУ та САП. З огляду на те, що зараз я обмежений у своїх можливостях і діях, звертаюсь до Президента України, Верховної Ради України та Голови СБУ з проханням дати невідкладну політичну і правову оцінку ситуації. Прошу вжити відповідних заходів щодо запобігання ворожим впливам. Закликаю ВРУ розглянути питання створення ТСК для всебічного та об’єктивного вивчення діяльності антикорупційних органів, зокрема перевірки обставин, які можуть свідчити про використання їхньої діяльності в інтересах держави-агресора", – вказано у зверненні.

Головна боротьба триває за суспільну думку всередині України

В ексклюзивному коментарі Фокусу політолог Постернак висловив переконання, що аудиторія, на яку спрямована публічна кампанія генерала Дуки — це українське суспільство. Наразі мовиться про те, як вся ця ситуація буде представлена на очах громадян, як відіграється в їхній думці. Каже, боротьба зараз триває не довкола того, сяде Дука чи ні за ґрати, закриють "Хімпром" або ж ні, а за те, як українці реагують й інтерпретують увесь цей цей конфлікт.

Він пояснив, що якщо НАБУ і САП подає його, як зрощення влади й злочинних угруповань, тим самим репутаційно кидає тінь на владу президента, обороноздатність країни, то зрозуміло, що протистояти цій тенденції можна лише комунікативними способами. Це, за його оцінкою, найкращий варіант.

"Тому Дука зробив серйозну тверду заяву, звинувативши сторони в організації ІПСО в інтересах ворога. Стовідсотково, що воно так і є. Не треба бути спеціалістом з комунікацій, щоб це не побачити, як перед нами розігрується шахова партія з елементами зовнішнього впливу. Постає запитання: споживачі інформації готові довіряти громадянину РФ й керівнику наркокартелю (Буркіну — ред.) чи представнику свого ж державного відомства, за плечами якого успішні операції проти ворога, що вбиває їхніх дітей (Дуці — ред.)? Це питання до наших громадян України. Я не кажу, що в СБУ всі святі й на них треба молитися, ні. Сьогодні є змагання за думку громадян, тому речі з комунікацією абсолютно справедливі й розумні", — наголосив політолог.

СБУ не піде на відкриту війну з НАБУ: чому конфлікт перейде в інформаційну площину

Навряд чи кейс с Дукою зможе перерости у пряме протистояння між владними інституціями (СБУ і НАБУ, САП). Таку думку у розмові з Фокусом висловив політолог Володимир Фесенко, підкресливши, що це не відповідає державним інтересами. Зеленський, з його слів, розуміє, що це для нього буде велика проблема і вже на опосередковано на це натякнув під час спілкування зі ЗМІ. Він нагадав про ситуацію з сутичками між бійцями "Альфи" (СБУ) і ГУР, і впевнений, що всі зацікавлені в тому, аби сьогодні уникати прямого конфлікту.

"Якби СБУ хотіла і мала б санкцію, вона б не здала Дуку, коли був обшук. Вона б просто не пустила НАБУ. Але врешті-решт не завадила цьому. Тому що ситуація дуже небезпечна була. За неофіційною інформацією, Дука входив у коло так званих недоторканих — тих, проти кого не можна було відкривати кримінальні справи. Але ці списки з минулого життя, зараз для НАБУ, думаю, недоторканим, окрім президента Зеленського, за статусом немає. НАБУ теж розуміє, кого можна, а кого — не варто. Наведу приклад, коли багато наших антикорактивістів прямо закликали порушити кримінальне провадження проти Буданова. Не відкрили, тому що розуміють, що і з політичного, і з державного погляду це не треба робити. А по Арахамії його відкрили, зверніть увагу, не з ініціативи НАБУ, це зробили актикорупційні активісти (ЦПК — ред.)", — зазначив Фесенко.

Він продовжив, що як НАБУ усвідомлює, проти кого можна відкривати справи й розпочинати розслідування, а проти кого не варто, так і СБУ розуміє, що наразі ситуація складна і суперечлива. Тому інституційно прямо починати війну проти антикорупційних органів не стануть. Адже це буде сприйматися міжнародними партнерами України як протидія розслідуванню корупції. Тоді ризиків для очільника Служби безпеки Поклада буде набагато більше.

Зі слів Фесенка, вже вимальовується стратегія з боку СБУ, зокрема генерала Дуки. Політолог прогнозує, що буде інформаційна війна проти НАБУ і САП, в якості інструментів — Telegram-канали, засоби масової інформації. Крім того, буде використане засідання ТСК у Верховній Раді, яку очолює нардеп Гончаренко, де вже цієї середи Дука планує озвучити "свою правду".

"Думаю, що ми побачимо цілий серіал, а не одне засідання з його участю. Він буде атакувати НАБУ і САП. Для нього це стратегія захисту, але це відповідатиме й інтересам СБУ. Є ще один ймовірний сюжет. Є інформація, що з'явились нові плівки від Кравченка (колишнього генпрокурора України — ред.). Ось через нього можуть теж розповсюджувати компромат. Тобто, діятимуть інформаційно. Можливо, через певних політиків, які теж атакуватимуть НАБУ і САП, використовуючи ті ж самі аргументи, що і Дука, мовляв, це на замовлення, помста, підриває інтереси України на переговорах", — припустив Фесенко.

Позитивною вся ця історія, як підсумував політолог, для України очевидно не є, скоріше навпаки — несе негативні наслідки. Але він впевнений, що вона відносно перебуватиме під контролем. Також не виключає, що іноземні недруги нашої держави можуть скористатися цією ситуацією, аби критикувати Київ.

Нагадаємо, після скандалу довкола справи "Карфаген" український президент вніс пропозицію (законопроєкт №16220), аби декларації силовиків, які не воюють, були у відкритому доступі. Мета — аби статки генералів не приховувались. Сьогодні через воєнний стан вони звільнені від подання декларації, а ті, що були подані раніше – приховані.

Раніше в ЗМІ повідомлялось, що генерал-майор СБУ Дука під час засідання з обрання йому запобіжного заходу озвучив, що голову Нацбанку Пишного на початку листопада начебто викликало НАБУ, щоб спробувати не допустити внесення застави за нього. Політичний експерт Валерій Клочок тоді попередив, що якщо ця інформація отримає підтвердження, то постануть запитання не лише щодо повноважень бюро, а й відповідальності посадовців за неправомірне втручання у фінансові операції, що дозволені законом.