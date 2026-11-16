"Мексиканец", ФСБ и война компроматов: во что превращается скандал между СБУ и НАБУ

Выйдя из СИЗО под аплодисменты "Альфы", генерал-майор СБУ Сергей Дука обвинил НАБУ в личной мести и враждебной спецоперации. Он перешёл в информационное наступление, завел страницы в соцсетях и "сыплет" заявлениями. В это время на YouTube набирает миллионные просмотры интервью другого фигуранта дела "Карфагена" — "Мексиканца", который подтвердил свои связи с Дукой. В Верховной Раде готовятся созвать ВСК, где публично заслушают показания генерала. Перерастет ли это в прямую войну между СБУ и НАБУ и за что ведется главная борьба сторон — выяснял Фокус.

НАБУ и САП подозревают генерал-майора СБУ Сергея Дуку в причастности к коррупционным схемам. По версии следствия, он помогал преступной группе уходить от ответственности, то есть "крышевал" нелегальный бизнес, связанный с деятельностью мошеннических колл-центров, торговлей наркотиками и подделкой валюты. Его задержали 4 ноября.

Пока он находился в СИЗО, написал открытое письмо, в котором заявил, что со стороны антикоррупционеров это месть в его адрес. Он требовал, чтобы его действия оценивались на основании реальных доказательств, а не "эффектных видео или вырванных из контекста разговоров" (речь идет об обнародованных записях). Задержанный пояснил, что контакт с источником информации не делает его участником преступной организации. Дука рассказал, что СБУ в 2025 году проводила обыски и расследования, фигурантами которых было руководство НАБУ и САП. Генерал напомнил, что ходатайство об избрании ему меры пресечения готовил детектив НАБУ Роман Недов, у которого он как раз и проводил обыски в прошлом году, подчеркнув наличие конфликта интересов.

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13 ноября Дука был освобожден из-под стражи. За него внесли полную сумму залога, установленного ВАКС, в размере 65 млн гривен. Сообщалось, что якобы сотрудников Службы безопасности призвали собрать эту сумму, им приходили соответствующие сообщения. На свободе генерала аплодисментами встречали люди в камуфляже и балаклавах. По словам адвоката подозреваемого, это были бойцы спецподразделения СБУ "Альфа". Они продолжают обеспечивать ему охрану, поскольку Дука якобы по-прежнему числится в российских списках на ликвидацию. До задержания он занимал должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, в настоящее время он остается действующим военнослужащим в СБУ и имеет звание генерал-майора.

Миллионы просмотров и сомнительная достоверность: интервью "Мексиканца" разжегло дискуссию вокруг "Карфагена"

В тот же день, 13 ноября, в информационном пространстве появилось видеоинтервью с человеком, представившимся как Егор Буркин (в деле "Карфаген" он фигурирует как "Мексиканец"), главарем наркосиндиката "Химпром". На записях указывалось на его связь с силовиками. В разговоре с блогером Василием Тимошенко, проживающим в Польше, он заявил, что его голос на записях НАБУ подлинный и что он напрямую контактировал с должностными лицами СБУ, в частности с Сергеем Дукой (фигурирует как "Аким"). Собеседник заявил, что прикрытие одного мошеннического колл-центра обходилось в 21 тысячу долларов ежемесячно, и уточнил, что по 7 тысяч направлялись в СБУ, полицию и Офис генерального прокурора.

Буркин — россиянин, родился в Башкортостане, в настоящее время находится в международном розыске. В 2014 году получил украинское гражданство и сменил фамилию на Левченко, в 2016 году документы были аннулированы. По данным СБУ, в последние годы он, возможно, проживал в Мексике, поэтому и получил прозвище "Мексиканец".

По состоянию на 16 ноября видео, на котором якобы говорит Буркин, набрало более полутора миллиона просмотров. "Детектор-медиа" указало на то, что в течение более двух часов ведущий Тимошенко общался с собеседником в онлайн-формате, но в режиме аудио, а лицо гостя не было видно. То есть доказательств того, что голос гостя действительно принадлежит Буркину, ведущий не привёл. Украинские журналисты впоследствии рассказали, что им поступало предложение записать такое интервью от представителей Буркина, но они его отклонили, объяснив это рисками манипуляций и невозможностью проверить его слова, а также сомнительностью записи только чьего-то голоса без лица.

По мнению политолога Олега Постернака, после интервью Буркина становится очевидным, что ФСБ могла использовать НАБУ в интересах агрессора. Он добавил, что "Мексиканец" фактически признал, что был агентом российских спецслужб, а значит, он вполне мог быть инструментом, с помощью которого украинским антикоррупционным органам подбрасывали нужную россиянам информацию. То есть операция "Карфаген", по его мнению, могла быть частью гораздо более широкого сценария, направленного на дискредитацию СБУ, отвлечение её ресурсов и создание рисков для оперативных и диверсионных мероприятий.

"Это серьезная угроза национальной безопасности. И вопросы здесь к обеим сторонам. К НАБУ — насколько тщательно оно проверяло происхождение своей информации и возможные мотивы ее источников? Осознавали ли они риски использования антикоррупционного расследования в интересах врага? К СБУ тоже вопрос — как вообще стало возможным, что история с человеком, признающим контакты с российской стороной, переросла в столь масштабный скандал вокруг украинских правоохранителей? В какой момент спецслужба упустила агента иностранного влияния фактически в тылу страны?" — размышляет Постернак.

А вот политолог Владимир Фесенко назвал это интервью имиджевым. По его словам, "Мекиканец" в настоящее время подстраивается под политическую ситуацию, под модный тренд борьбы с коррупцией, и получил, по его словам, возможность отомстить генералу Дуце и другим, кому он якобы был вынужден платить деньги, и которые его притесняли и "выгнали" из страны.

Дука переходит к публичному "наступлению": призвал созвать ВСК и обвинил НАБУ и САП в проведении враждебной спецоперации

После освобождения из СИЗО генерал-майор Сергей Дука обратился к Верховной Раде с просьбой создать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования коррупционных действий НАБУ и САП, и заверил, что готов принять участие в заседании в формате открытых слушаний и рассказать все, что ему известно о коррупционных действиях указанных органов. Председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко, ответил, что создавать отдельную комиссию не нужно, она уже работает и, в частности, специализируется на нарушениях антикоррупционного законодательства. Заседание, на которое он пригласил Дуку, должно состояться 18 ноября.

Сергей Дука вышел в общественное пространство и начал "высказываться" через социальные сети. Он пояснил, что специфика его деятельности за годы службы в СБУ не предполагала публичности, напротив, нужно было оставаться в тени, но сегодня ситуация требует выйти из неё и говорить громко.

"Я никогда не был активным пользователем социальных сетей и даже не представлял, что когда-нибудь мне придётся создавать собственные каналы в Telegram и YouTube… Но жизнь иногда ставит перед нами вызовы, к которым невозможно подготовиться заранее. Сегодня я понимаю, что пришло время говорить публично, открыто, прямо и от своего имени о том, что происходит, о своей позиции и о вещах, о которых раньше не было необходимости говорить перед широкой аудиторией", — написал Дука.

Впоследствии на своей странице в Facebook он опубликовал открытое обращение, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе СБУ Александру Покладу и народным депутатам. В письме он сообщил о том, что в настоящее время разворачивается спланированная информационно-политическая спецоперация, цель которой — опорочить высшее руководство государства, чтобы подорвать доверие и ослабить Украину во время войны и проведения переговоров. Далее — фрагмент открытого письма Сергея Дуки:

"К осуществлению этой враждебной спецоперации сознательно или вследствие служебной халатности причастны должностные лица из НАБУ и САП. Учитывая, что сейчас я ограничен в своих возможностях и действиях, обращаюсь к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Председателю СБУ с просьбой дать неотложную политическую и правовую оценку ситуации. Прошу принять соответствующие меры по предотвращению враждебных воздействий. Призываю ВРУ рассмотреть вопрос о создании ВСК для всестороннего и объективного изучения деятельности антикоррупционных органов, в частности проверки обстоятельств, которые могут свидетельствовать об использовании их деятельности в интересах государства-агрессора", – указано в обращении.

Основная борьба разворачивается за общественное мнение внутри Украины

В эксклюзивном комментарии Фокусу политолог Постернак выразил убеждение, что аудитория, на которую направлена публичная кампания генерала Дуки, — это украинское общество. Сейчас речь идет о том, как вся эта ситуация будет представлена на глазах граждан, как отразится в их сознании. По его словам, борьба сейчас идет не вокруг того, сядет ли Дука за решетку или нет, закроют ли "Химпром" или нет, а вокруг того, как украинцы реагируют и интерпретируют весь этот конфликт.

Он пояснил, что если НАБУ и САП представляют это как слияние власти и преступных группировок, тем самым бросая тень на репутацию президентской власти и обороноспособность страны, то понятно, что противостоять этой тенденции можно только с помощью коммуникативных методов. Это, по его оценке, лучший вариант.

"Поэтому Дука сделал серьёзное и решительное заявление, обвинив стороны в организации ИПСО в интересах врага. Стопроцентно, что это так и есть. Не нужно быть специалистом по коммуникациям, чтобы не заметить, как перед нами разыгрывается шахматная партия с элементами внешнего влияния. Возникает вопрос: готовы ли потребители информации доверять гражданину РФ и руководителю наркокартеля (Буркину — ред.) или представителю своего же государственного ведомства, за плечами которого успешные операции против врага, убивающего их детей (Дуке — ред.)? Это вопрос к нашим гражданам Украины. Я не говорю, что в СБУ все святые и на них нужно молиться, нет. Сегодня идет борьба за мнение граждан, поэтому меры в сфере коммуникации абсолютно справедливы и разумны", — подчеркнул политолог.

СБУ не пойдет на открытую войну с НАБУ: почему конфликт перейдет в информационную плоскость

Вряд ли дело с Дукой сможет перерасти в прямое противостояние между государственными институтами (СБУ, НАБУ и САП). Такое мнение в беседе с Фокусом высказал политолог Владимир Фесенко, подчеркнув, что это не соответствует государственным интересам. Зеленский, по его словам, понимает, что это станет для него большой проблемой, и уже косвенно намекнул на это во время общения со СМИ. Он напомнил о ситуации со столкновениями между бойцами "Альфы" (СБУ) и ГУР и уверен, что все заинтересованы в том, чтобы сегодня избегать прямого конфликта.

"Если бы СБУ захотела и имела на то разрешение, она бы не выдала Дуку во время обыска. Она бы просто не пустила НАБУ. Но в конечном итоге не помешала этому. Потому что ситуация была очень опасной. По неофициальной информации, Дука входил в круг так называемых неприкасаемых — тех, против кого нельзя было возбуждать уголовные дела. Но эти списки из прошлого, сейчас для НАБУ, думаю, неприкасаемых, кроме президента Зеленского, по статусу нет. НАБУ тоже понимает, кого можно, а кого — не стоит. Приведу пример, когда многие наши антикоррупционеры прямо призывали возбудить уголовное дело против Буданова. Не возбудили, потому что понимают, что и с политической, и с государственной точки зрения этого делать не следует. А по делу Арахамии его возбудили, обратите внимание, не по инициативе НАБУ, это сделали антикоррупционные активисты (ЦПК — ред.)", — отметил Фесенко.

Он добавил, что, так же как НАБУ осознает, против кого можно возбуждать дела и начинать расследования, а против кого — нет, так и СБУ понимает, что в настоящее время ситуация сложная и противоречивая. Поэтому на институциональном уровне они не станут открыто начинать войну против антикоррупционных органов. Ведь это будет восприниматься международными партнерами Украины как противодействие расследованию коррупции. Тогда рисков для главы Службы безопасности Поклада будет гораздо больше.

По словам Фесенко, уже прослеживается стратегия со стороны СБУ, в частности генерала Дуки. Политолог прогнозирует, что развернётся информационная война против НАБУ и САП, в качестве инструментов — Telegram-каналы, средства массовой информации. Кроме того, будет использовано заседание ВСК в Верховной Раде, которую возглавляет народный депутат Гончаренко, где уже в эту среду Дука планирует озвучить "свою правду".

"Думаю, что мы увидим целый сериал, а не одно заседание с его участием. Он будет атаковать НАБУ и САП. Для него это стратегия защиты, но это будет соответствовать и интересам СБУ. Есть ещё один вероятный сюжет. Есть информация, что появились новые записи от Кравченко (бывшего генпрокурора Украины — ред.). Вот через него тоже могут распространять компромат. То есть будут действовать в информационном поле. Возможно, через определенных политиков, которые также будут атаковать НАБУ и САП, используя те же аргументы, что и Дука, мол, это по заказу, месть, подрывает интересы Украины на переговорах", — предположил Фесенко.

Как подытожил политолог, вся эта история явно не является положительной для Украины, скорее наоборот — она влечет за собой негативные последствия. Но он уверен, что ситуация будет находиться под относительным контролем. Также он не исключает, что иностранные противники нашего государства могут воспользоваться этой ситуацией, чтобы критиковать Киев.

Напомним, после скандала вокруг дела "Карфаген" президент Украины внес предложение (законопроект № 16220) о том, чтобы декларации силовиков, не участвующих в боевых действиях, были в открытом доступе. Цель — чтобы состояние генералов не скрывалось. Сегодня из-за военного положения они освобождены от подачи деклараций, а те, что были поданы ранее, — засекречены.

Ранее в СМИ сообщалось, что генерал-майор СБУ Дука во время заседания по избранию ему меры пресечения заявил, что главу Нацбанка Пышного в начале ноября якобы вызвало НАБУ, чтобы попытаться не допустить внесения залога за него. Политический эксперт Валерий Клочок тогда предупредил, что если эта информация найдет подтверждение, то возникнут вопросы не только относительно полномочий бюро, но и ответственности должностных лиц за неправомерное вмешательство в финансовые операции, разрешенные законом.