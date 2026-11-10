Состояние под грифом "секретно": заставит ли Зеленский генералов СБУ показать свои миллионы

После скандала с делом "Карфаген" Владимир Зеленский предлагает открыть декларации не воюющих силовиков. Но увидят ли украинцы реальное состояние генералов СБУ, если решение о засекречении деклараций фактически будет зависеть от их же руководства? Фокус выяснил, кого заставят показать имущество и доходы, кто сможет и дальше скрывать состояние и почему борьба с коррупцией может обернуться угрозой для украинской агентуры.

Владимир Зеленский 9 ноября подал в Верховную Раду законопроект №16220 о внесении изменений в ЗУ "О предотвращении коррупции" об особенностях декларирования отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к декларациям в условиях военного положения. Документ определен как неотложный и направленный на рассмотрение комитета по антикоррупционной политике. Глава государства инициирует, чтобы отсрочку процедуры подачи декларации для военнослужащих сил безопасности, не принимающих прямого участия в боевых действиях, отменить. Сейчас эта категория имеет право подавать декларации только через 90 дней после завершения военного положения или увольнения со службы.

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В то же время, законопроектом предлагается сохранить отсрочку подачи деклараций для военных Государственной пограничной службы, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Управления государственной охраны, Вооруженных Сил Украины и полицейских спецназначения, которые привлечены к выполнению боевых действий. В пояснительной записке указано, что военные других госорганов, а именно СБУ, смогут отложить представление декларации только при условии, что в последний день срока непосредственно участвуют в боевых действиях. Субъекты, которые не подавали деклараций после 2021 года, будут обязаны сделать это в течение 90 дней после вступления закона в силу.

Для одних — конфиденциальность, для других — публичность: нардеп предостерег от возможных злоупотреблений

В документе указано, чьи декларации можно закрывать в целях безопасности, а чьи — нет. Изъять из открытого доступа декларации и сообщения об изменениях в имущественном состоянии разрешается для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников силовых структур по обращению их руководителей в НАПК. В частности, изъятию подлежат документы участвующих в боевых действиях, а также руководителей подразделений, если приказы об их назначении содержат государственную тайну. Запрет на изъятие из реестра деклараций распространяется на должностных лиц, работа которых не связана с рисками на линии боестолкновения (среди таких тыловые и административные работники).

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что ведомства обязаны за 10 рабочих дней сообщать НАПК, когда основание хоронить декларацию отпало, а ежегодно до 1 апреля проверять ее статус. НАПК до 1 февраля должна обнародовать статистику закрытых деклараций. Народный избранник отметил риски законопроекта №16220. Среди которых обратил внимание на то, что справку относительно действительно воюющего выдает орган, который и прячет декларацию.

"Риски: "непосредственное участие в боевых действиях" в законе не определено. Кто воюет, подтверждает руководитель того же органа, который и просит скрыть декларацию. ВСУ вне правила: тыловые офицеры и генералы сохраняют отсрочку и закрытость, хотя объяснительная записка говорит именно о тыловых подразделениях. гриф ставит сам орган", — отметил Железняк.

Сегодня военные не подают декларации до завершения военного положения, а поданные ранее — скрыты в реестре. Президентский законопроект, как пояснил нардеп, делит их на воюющих и находящихся в тылу. Что касается СБУ и разведки, то отсрочка от декларирования дается только тем, кто в день дедлайна участвует в боевых действиях. Остальные представляют декларации в общие сроки. Военные Нацгвардии, ГНСУ, УГО, Госспецсвязи сохраняют право на отсрочку, но декларации тех, кто сегодня не вовлечен в бои, в реестре приобретают статус открытых.

А вот открыты всегда, даже в погонах, для руководителя ОП и заместителей, секретаря СНБО и заместителей, нардепов, судей, прокуроров, членов Совета прокуроров и КГКП, руководителей правоохранительных органов и их территориальных подразделений, начальников военных администраций, госслужащих. выходят из спецрежима ст. 52-1 и декларируются открыто, если приказ об их назначении не тайный.

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин напомнил, что об этом законопроекте Зеленский говорил еще в сентябре, обещая вернуть декларирование для силовиков, которые не участвуют в боях, но "достал" его сегодня снова, чтобы попытаться погасить скандал вокруг новых деталей по делу "Карфа". Шабунин подверг критике реакцию президента на наркокартель в погонах и считает, что как таковой ее не было. Он убежден, что Зеленский должен реагировать иначе и призвать "слуг народа" голосовать за законопроекты №15343 (конкурс на должность генпрокурора) и №13602 (перезагрузка ДБР). Зато, по его словам, отсутствуют системные решения.

Публичность состояния или безопасность агентуры: декларирование в СБУ требует особого подхода

В комментарии Фокуса бывший сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение, что начинать нужно с верхушки Службы безопасности, руководителей областных управлений. Именно они должны первоочередно декларировать свои доходы, а их декларации быть публично открытыми.

"Следует обязать декларировать состояние всех руководителей, которое назначает лично президент. Они же все известны в регионах, все о них знают. Поэтому о какой-то секретности не говорится, они разве засекреченные лица? Вот прежде чем назначать их на должность, они должны подавать декларацию в течение семи календарных суток. разбираться, кого ниже по рангу обязать декларировать доходы", — отметил Ступак.

Как объяснил эксперт, проверка может начинаться на основе того, что в декларации, например, будет указано большое имение площадью ориентировочно 200 квадратных метров в одном из элитных районов, а размер зарплаты значится в пределах 80 тысяч гривен ежемесячно. То есть, чтобы приобрести такой работнику, нужно было бы работать десятки лет. Это, соответственно, может вызвать подозрения по поводу законности приобретения такого дома.

"Тогда к нему могут обратиться за объяснениями. На первый взгляд это может показаться неправомерным, но могут быть нюансы. Например, этот дом мог достаться ему по наследству. Однако если человек не может объяснить, откуда у него взялись такие состояния, тогда ему грозит статья о незаконном обогащении. Что касается сотрудников СБУ более низкого ранга, там тоже может быть коррупция, но, открывая их декларации, мы ступаем на очень тонкий лёд. Огромное количество сотрудников СБУ работает по России, Беларуси, Ирану. Если их всех "засветить", то мы откроем этим странам возможности для работы. Например, есть условный Николай Петрович, который работает в киевском управлении. Он указывает в декларации свою жену, детей. И всё, их уже можно искать. Это открывает россиянам огромное пространство для манёвра", — подчеркнул Ступак.

По мнению эксработника СБУ, уже после завершения действия военного положения будет целесообразно предусмотреть новый закон, который обяжет всех сотрудников силовых структур отчитываться о доходах и делать эти данные открытыми для широкой общественности. Ступак прогнозирует, что представленный Зеленским законопроект в дальнейшем имеет большие шансы быть проголосованы Радой.

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал новые подробности по делу "Карфаген", заявив, что они оказались "откровенно неприятными, позорными и недопустимыми". Он отметил, что в связи с этим уже произошли определенные увольнения внутри СБУ и заверил, что в дальнейшем ожидаются другие кадровые решения.

Между тем, работников Службы безопасности Украины призывают собрать общими усилиями деньги для внесения залога (65 млн гривен) за генерала Сергея Дуку. Они начали получать ответные сообщения. Он подозревается в участии в преступной организации в рамках операции "Карфаген". Он был задержан 4 ноября и якобы во время обысков детективов сопротивлялся, угрожая огнестрельным оружием.