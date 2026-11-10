Статки під грифом "таємно": чи змусить Зеленський генералів СБУ показати свої мільйони

Після скандалу зі справою "Карфаген" Володимир Зеленський пропонує відкрити декларації силовиків, які не воюють. Але чи побачать українці реальні статки генералів СБУ, якщо рішення про засекречення декларацій фактично залежатиме від їхнього ж керівництва? Фокус з'ясував, кого змусять показати майно та доходи, хто зможе й надалі приховувати статки і чому боротьба з корупцією може обернутися загрозою для української агентури.

Володимир Зеленський 9 листопада подав до Верховної Ради законопроєкт №16220 про внесення змін до ЗУ "Про запобігання корупції" щодо особливостей декларування окремих категорій військовослужбовців сил безпеки та доступу до декларацій в умовах воєнного стану. Документ визначений як невідкладний і надісланий на розгляд комітету з питань антикорупційної політики. Глава держави ініціює, аби відтермінування процедури подачі декларації для військовослужбовців сил безпеки, які не беруть прямої участі в бойових діях, скасувати. Наразі ця категорія має право подавати декларації тільки через 90 днів після завершення воєнного стану або ж звільнення зі служби.

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Водночас законопроєктом пропонується зберегти відтермінування подачі декларацій для військових Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Управління державної охорони, Збройних Сил України та поліцейських спецпризначення, які залучені до виконання бойових дій. У пояснювальній записці вказано, що військові інших держорганів, а саме СБУ, зможуть відкласти подання декларації лише за умови, якщо в останній день строку безпосередньо беруть участь у бойових діях. Суб'єкти, які не подавали декларацій після 2021 року, будуть зобов'язані зробити це протягом 90 днів після набрання законом чинності.

Для одних – конфіденційність, для інших — публічність: нардеп застеріг від можливих зловживань

В документі зазначено, чиї декларації можна закривати задля безпеки, а чиї — ні. Вилучати з відкритого доступу декларації та повідомлення про зміни у майновому стані дозволяється для окремих категорій військовослужбовців та співробітників силових структур за зверненням їхніх керівників до НАЗК. Зокрема, вилученню підлягають документи тих, хто бере участь у бойових діях, а також керівників підрозділів, якщо накази про їхнє призначення містять державну таємницю. Заборона на вилучення з реєстру декларацій розповсюджується на посадовців, чия робота не пов'язана з ризиками на лінії боєзіткнення (серед таких тилові та адміністративні працівники).

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що відомства зобов'язані за 10 робочих днів повідомляти НАЗК, коли підстава ховати декларацію відпала, а щороку до 1 квітня перевіряти її статус. НАЗК до 1 лютого має оприлюднювати статистику закритий декларацій. Народний обранець наголосив на ризиках законопроєкту №16220. Серед яких звернув увагу на те, що довідку щодо того, хто дійсно воює, видає орган, який і ховає декларацію.

"Ризики: "безпосередня участь у бойових діях" у законі не визначена. Хто воює, підтверджує керівник того самого органу, який і просить сховати декларацію. ЗСУ поза правилом: тилові офіцери і генерали зберігають відстрочку і закритість, хоча пояснювальна записка говорить саме про тилові підрозділи. Для СБУ і розвідки відкритість керівників залежить від грифа на кадровому наказі, а гриф ставить сам орган", — зазначив Железняк.

Сьогодні військові не подають декларації до завершення воєнного стану, а ті, що були подані раніше — приховані в реєстрі. Президентський законопроєкт, як пояснив нардеп, ділить їх на тих, хто воює, і тих, хто перебуває у тилу. Щодо СБУ і розвідки, то відстрочка від декларування дається лише тим, хто на день дедлайну бере участь у бойових діях. Решта подає декларації у загальні строки. Військові Нацгвардії, ДПСУ, УДО, Держспецзв'язку зберігають право на відтермінування, але декларації тих, хто сьогодні не залучений до боїв, в реєстрі набувають статусу відкритих.

"А от відкриті завжди, навіть у погонах, для керівника ОП і заступників, секретаря РНБО і заступників, нардепів, суддів, прокурорів, членів Ради прокурорів і КДКП, керівників правоохоронних органів і їх територіальних підрозділів, начальників військових адміністрацій, держслужбовців. Їх декларації не можна вилучити з реєстру. Щодо керівників підрозділів СБУ і розвідки та їх заступників, вони виходять зі спецрежиму ст. 52-1 і декларуються відкрито, якщо наказ про їх призначення не таємний. Для ЗСУ все без змін: відстрочка і закриті декларації до кінця воєнного стану", — роз'яснив нардеп.

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін нагадав, що про цей законопроєкт Зеленський говорив ще у вересні, обіцяючи повернути декларування для силовиків, які не беруть участь у боях, але "дістав" його сьогодні знову, аби спробувати загасити скандал довкола нових деталей у справі "Карфаген". Шабунін розкритикував реакцію президента на наркокартель у погонах і вважає, що як такої її не було. Він переконаний, що Зеленський мав би реагувати інакше і закликати "слуг народу" голосувати за законопроєкти №15343 (конкурс на посаду генпрокурора) і №13602 (перезавантаження ДБР). Натомість, з його слів, відсутні жодні системні рішення.

Публічність статків чи безпека агентури: декларування в СБУ потребує особливого підходу

У коментарі Фокусу колишній співробітник СБУ Іван Ступак висловив думку, що починати треба з верхівки Служби безпеки, керівників обласних управлінь. Саме вони мали б першочергово декларувати свої доходи, а їхні декларації бути публічно відкритими.

"Варто зобов'язати декларувати статки всіх керівників, яких призначає особисто президент. Вони ж всі відомі в регіонах, всі про них знають. Тому про якусь таємність не мовиться, вони хіба засекречені особи? Ось перш ніж призначати їх на посаду, вони мають подавати декларацію протягом семи календарних діб. Те ж саме має стосуватися і людей, яких призначають у центральному апараті. А вже наступним етапом можна було б розбиратися, кого нижче за рангом зобов'язати декларувати доходи", — зазначив Ступак.

Як пояснив експерт, перевірка може починатися на основі того, що в декларації, наприклад, буде вказаний великий маєток площею орієнтовно 200 квадратних метрів в одному з елітних районів, а розмір зарплати значиться в межах 80 тисяч гривень щомісяця. Тобто, щоб придбати такий, працівнику треба було б працювати десятки років. Це, відповідно, може викликати підозри щодо законності придбання такого будинку.

"Тоді до нього можуть звернутися, щоб отримати пояснення. На перший погляд може видаватися це неправомірним, але можуть бути деталі, наприклад, цей будинок міг бути успадкований. Але якщо людина не може пояснити, звідки в неї взялися такі статки, тоді на нього чекає стаття про незаконне збагачення. Щодо нижчого ранку працівників СБУ, там може бути корупція, але при відкритті їхніх декларація ми заходимо на дуже тонкий лід. Величезна кількість співробітників СБУ працює щодо Росії, Білорусі, Ірану. Якщо їх всіх "засвітити", то ми відкриваємо їм можливість для роботи. Наприклад, є умовний Микола Петрович, працює в київському управлінні. Він вказує свою дружину, дітей. І все, можна їх шукати. Це відкриває величезний простір для маневру росіянам", — підкреслив Ступак.

На погляд експрацівника СБУ, вже після завершення дії воєнного стану буде доцільно передбачити новий закон, який зобов'яже всіх співробітників силових структур звітувати про доходи і робити ці данні відкритими на широкий загал. Ступак прогнозує, що поданий Зеленським законопроєкт надалі має великі шанси бути проголосований Радою.

Нагадаємо, раніше Зеленський прокоментував нові подробиці у справі "Карфаген", заявивши, що вони виявилися "відверто неприємними, ганебними й неприпустимими". Він зауважив на тому, що у зв'язку з цим вже відбулися певні звільнення всередині СБУ та запевнив, що надалі очікуються інші кадрові рішення.

Тим часом працівників Служби безпеки України закликають зібрати спільними зусиллями гроші для внесення застави (65 млн гривень) за генерала Сергія Дуку. Вони почали отримувати відповідні повідомлення. Його підозрюють в участі у злочинній організації у межах операції "Карфаген". Він був затриманий 4 листопада і нібито під час обшуків детективів чинив опір, погрожуючи вогнепальною зброєю.