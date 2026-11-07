Співробітників СБУ закликають скидатися грошима для застави за генерала Дуку, — "УП"

Силовиків агітують допомогти зібрати необхідну для застави суму. Гроші закликають перерахувати якомога швидше.

Співробітники Служби безпеки отримують повідомлення, у якому їх запрошують приєднатися до збору коштів на заставу за генерала Сергія Дуку. Про це інформує "Українська правда" з посиланням на власні джерела у спецслужбі.

Як розповіли співрозмовники видання, у розсилці співробітникам органу спеціального призначення пропонують перераховувати гроші на заставу за Дуку, якого підозрюють у причетності до злочинної організації у справі "Карфаген", протягом найближчих суботи та неділі.

"Вітаю всіх! Наш колега – генерал Дука С.О. потрапив у неприємності. У кого є можливість прошу прийняти участь у зборі на його заставу. Перераховувати бажано з картки і чим швидше, тим краще (бажано на вихідних)", — йдеться у масовій розсилці.

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У повідомленні, як зазначає видання, також наведені банківські реквізити Вищого антикорупційного суду та номер судової справи.

Операція "Карфаген"

Арешт Сергія Дуки Фото: Українська правда

НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації під керівництвом уродженця Росії, до якої залучили посадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора та Національної поліції. Високопосадовець СБУ "Акім" забезпечував захист від уваги зі сторони своїх колег зі спецслужби.

4 листопада працівники Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку, який, ймовірно, погрожував застосуванням вогнепальної зброї детективам НАБУ та перешкоджав проведенню обшуку.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 6 листопада відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 65 млн грн. Сторона обвинувачення просила встановити заставу в розмірі 100 млн грн, а адвокати наголошували, що їх підзахисний зможе зібрати максимум близько 20 млн грн.

Варто зазначити, що інший фігурант операції "Карфаген", перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимир Ценов, який, за версією слідчих, прикривав діяльність кол-центрів, провів у СІЗО менше доби. За нього внесли 15 млн гривень застави.