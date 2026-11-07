Сотрудников СБУ призывают скидываться деньгами на залог за генерала Дуку, — "УП"

Силовиков призывают помочь собрать сумму, необходимую для залога. Деньги просят перечислить как можно скорее.

Сотрудники Службы безопасности получают сообщение, в котором их приглашают принять участие в сборе средств на залог за генерала Сергея Дуку. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в спецслужбе.

Как сообщили собеседники издания, в рассылке сотрудникам органа специального назначения предлагается перечислить деньги в качестве залога за Дуку, которого подозревают в причастности к преступной организации по делу "Карфаген", в ближайшую субботу и воскресенье.

"Приветствую всех! Наш коллега — генерал Дука С.О. попал в неприятную ситуацию. У кого есть возможность, прошу принять участие в сборе средств на его залог. Перечислять желательно с карты, и чем быстрее, тем лучше (желательно в выходные)", — говорится в массовой рассылке.

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В сообщении, как отмечает издание, также приведены банковские реквизиты Высшего антикоррупционного суда и номер судебного дела.

Операция "Карфаген"

Арест Сергея Дуки Фото: Украинская правда

НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации под руководством уроженца России, в которую были вовлечены должностные лица СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции. Высокопоставленный сотрудник СБУ по кличке "Аким" обеспечивал защиту от внимания со стороны своих коллег из спецслужбы.

4 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку, который, вероятно, угрожал применением огнестрельного оружия детективам НАБУ и препятствовал проведению обыска.

6 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поместил генерал-майора СБУ Сергея Дуку под стражу на 60 дней с возможностью освобождения под залог в размере 65 млн грн. Сторона обвинения просила установить залог в размере 100 млн грн, а адвокаты подчеркивали, что их подзащитный сможет собрать максимум около 20 млн грн.

Стоит отметить, что другой фигурант операции "Карфаген", первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимир Ценов, который, по версии следователей, прикрывал деятельность колл-центров, провёл в СИЗО менее суток. За него внесли залог в размере 15 млн гривен.