Суд постановил о содержании под стражей без права освобождения под залог до 16 января фигуранта дела "Карфаген" Андрея Осипова. В материалах НАБУ и САП он упоминается как "Криминал", а защита настаивает, что организатором преступной организации он быть не мог.

Меру пресечения фигуранту дела "Карфаген" Андрею Осипову определил Высший антикоррупционный суд. Его оставили под стражей без права освобождения под залог до 16 января 2027 года. Его подозревают в соучредительстве преступной организации, а на записях НАБУ и САП он, вероятно, фигурирует под прозвищем "Криминал". Суд решил рассматривать дело в открытом режиме. В ходатайстве адвоката о закрытом режиме заседания было отказано, передает "Радио Свобода".

Осипов уже находится под стражей, но в рамках другого дела — по подозрению в вымогательстве миллиона долларов за недопущение экстрадиции россиянина из Украины.

Видео дня

"Я не актёр и не хочу сниматься в этом фильме", — заявил Андрей Осипов.

Дело "Карфаген": что известно

О разоблачении преступной группы НАБУ и САП заявили 4 ноября. По данным следствия, в нее входили как минимум 12 человек, а занималась она колл-центрами, продажей наркотиков и производством поддельной иностранной валюты. "Прикрывали" группу, по версии детективов, правоохранители из СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

Организатором следствие называет трижды судимого мужчину по прозвищу "Криминал". Вероятно, речь идет об Андрее Осипове. Именно он, по версии детективов, отвечал за "крышу" в трех ведомствах и передавал туда взятки – семь тысяч долларов ежемесячно от одного колл-центра. В целом участники группы координировали деятельность 52 колл-центров.

Двух высокопоставленных чиновников, фигурирующих в расследовании, уволил исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад. Он также предложил сдаться "Мексиканцу" — Егору Буркину, которого разыскивают по этому делу.

Ранее сообщалось, что генерал-майор СБУ Сергей Дука, вышедший из СИЗО, обвинил НАБУ в личной мести и враждебной спецоперации. Он завел страницы в соцсетях и выступает с заявлениями, а на YouTube миллионные просмотры набирает интервью другого фигуранта дела "Карфаген" — "Мексиканца", который подтвердил свои связи с Дукой. В Верховной Раде готовятся создать ВСК, где публично заслушают показания генерала.

Также сообщалось, что на залог для Дуцы, фигурирующего в делах "Карфаген" и "Химпром", могли скинуться его коллеги из Департамента защиты национальной государственности СБУ. Руководитель этого департамента попадал в поле зрения НАБУ, однако сохранил свою должность.