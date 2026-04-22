Сеть U420 — проект "Химпрома": полиция разоблачила наркосиндикат, созданный гражданином РФ

Национальная полиция Украины разоблачила деятельность масштабного наркосиндиката "Химпром", который имел разветвленную структуру и действовал как внутри страны, так и за ее пределами. Лидером группировки оказался гражданин России, который, находясь за границей, координировал преступную деятельность дистанционно.

Как рассказал первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в комментарии журналистам организатор преступной сети покинул Украину еще в 2019 году и после этого существенно модернизировал структуру группировки, передает Telegram-канал "КС: новости Киев".

В частности, он ввел принцип, при котором участники не контактировали между собой и были разделены по отдельным направлениям деятельности. Одним из ключевых стало создание системы сбыта наркотиков через интернет — в частности, через даркнет и телеграмм-каналы. Фактически речь идет об одном из первых случаев внедрения своеобразного "маркетплейса" для продажи наркотических веществ в Украине, причем такая модель была заимствована из России.

Відео дня

В Нацполиции уточнили, что "Химпром" представляет собой сложную криминальную инфраструктуру, построенную 36-летним гражданином РФ, известным под псевдонимом "Мексиканец". С 2019 года он находится в международном розыске, однако, скрываясь за границей, продолжал руководить деятельностью группировки, в частности распределял финансовые потоки.

Фото: Национальная полиция

Правоохранители установили, что организация имела четкую иерархию и разделение функций. Одни участники отвечали за производство наркотиков, другие — за их реализацию, а также информационное сопровождение, включая дискредитационные кампании и давление через медиа на лиц, которые препятствовали преступной деятельности.

Отдельно задокументированы факты преследования правоохранителей и других оппонентов группировки. В целом следователи зафиксировали более 30 случаев насильственных преступлений, совершенных участниками "Химпрома" или по их заказу.

Национальная полиция Украины разоблачила деятельность масштабного наркосиндиката "Химпром" Фото: Национальная полиция

Кроме наркоторговли, преступное сообщество занималось мошенничеством на международном уровне. В частности, в декабре прошлого года полицейские ликвидировали сеть call-центров, которые действовали в нескольких регионах Украины и были связаны с участниками группировки. Через эти схемы злоумышленники обманули граждан стран Европейского Союза на сумму около 50 миллионов гривен.

Более того, одним из отдельных проектов этой преступной организации было многоуровневое направление под названием "U420". Его суть заключалась в изготовлении и распространении по всей территории Украины продукции, содержащей синтетические каннабиноиды. Пользуясь пробелами в национальном законодательстве, участники группировки организовали ввоз таких веществ из-за рубежа для дальнейшего производства наркотической продукции.

Нацполиция разоблачила участников преступного сообщества "Химпром" — видео

В то же время в рамках расследования правоохранители провели более 70 обысков в разных регионах Украины. По их результатам были задержаны соорганизатор и пять активных участников группировки. Всем фигурантам объявили подозрения, а суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Организатора же объявили в международный розыск.

Напомним, что в марте после скандальной рекламы блогеров журналисты провели расследование в отношении сети "U420", которая активно развивалась в Украине и привлекла внимание из-за массового продвижения в соцсетях. В ходе исследования выяснилось, что под видом "сувенирной продукции" в магазинах продавали товары с содержанием синтетических каннабиноидов — опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен в Украине.

Впоследствии, в апреле Национальная полиция провели обыски в сети "U420", которая продавала опасную продукцию под видом сувениров. В частности, сеть сбыта действовала в Киеве и на территории Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областей.