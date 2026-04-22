Мережа U420 — проєкт "Хімпрому": поліція викрила наркосиндикат, створений громадянином РФ

Національна поліція України викрила діяльність масштабного наркосиндикату "Хімпром", який мав розгалужену структуру та діяв як всередині країни, так і за її межами. Лідером угруповання виявився громадянин Росії, який, перебуваючи за кордоном, координував злочинну діяльність дистанційно.

Як розповів перший заступник Голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе у коментарі журналістам організатор злочинної мережі залишив Україну ще у 2019 році та після цього суттєво модернізував структуру угруповання, передає Telegram-канал "КС: новини Київ".

Зокрема, він запровадив принцип, за якого учасники не контактували між собою та були поділені за окремими напрямами діяльності. Одним із ключових стало створення системи збуту наркотиків через інтернет — зокрема, через даркнет і телеграм-канали. Фактично йдеться про один із перших випадків впровадження своєрідного "маркетплейсу" для продажу наркотичних речовин в Україні, причому така модель була запозичена з Росії.

У Нацполіції уточнили, що "Хімпром" являє собою складну кримінальну інфраструктуру, побудовану 36-річним громадянином РФ, відомим за псевдонімом "Мексиканець". Із 2019 року він перебуває у міжнародному розшуку, однак, переховуючись за кордоном, продовжував керувати діяльністю угруповання, зокрема розподіляв фінансові потоки.

Національна поліція України викрила діяльність масштабного наркосиндикату "Хімпром" Фото: Національна поліція

Правоохоронці встановили, що організація мала чітку ієрархію та поділ функцій. Одні учасники відповідали за виробництво наркотиків, інші — за їх реалізацію, а також інформаційний супровід, включаючи дискредитаційні кампанії та тиск через медіа на осіб, які перешкоджали злочинній діяльності.

Окремо задокументовано факти переслідування правоохоронців та інших опонентів угруповання. Загалом слідчі зафіксували понад 30 випадків насильницьких злочинів, вчинених учасниками "Хімпрому" або на їхнє замовлення.

Крім наркоторгівлі, злочинна спільнота займалася шахрайством на міжнародному рівні. Зокрема, у грудні минулого року поліцейські ліквідували мережу call-центрів, які діяли в кількох регіонах України та були пов’язані з учасниками угруповання. Через ці схеми зловмисники ошукали громадян країн Європейського Союзу на суму близько 50 мільйонів гривень.

Ба більше, одним із окремих проєктів цієї злочинної організації був багаторівневий напрям під назвою "U420". Його суть полягала у виготовленні та розповсюдженні по всій території України продукції, що містила синтетичні канабіноїди. Користуючись прогалинами в національному законодавстві, учасники угруповання організували ввезення таких речовин з-за кордону для подальшого виробництва наркотичної продукції.

Водночас у межах розслідування правоохоронці провели понад 70 обшуків у різних регіонах України. За їх результатами було затримано співорганізатора та п’ятьох активних учасників угруповання. Усім фігурантам оголосили підозри, а суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Організатора ж оголосили у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що у березні після скандальної реклами блогерів журналісти провели розслідування щодо мережі "U420", яка активно розвивалася в Україні та привернула увагу через масове просування в соцмережах. У ході дослідження з’ясувалося, що під виглядом "сувенірної продукції" у магазинах продавали товари із вмістом синтетичних канабіноїдів — небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонений в Україні.

Згодом, у квітні Національна поліція провели обшуки в мережі "U420", яка продавала небезпечну продукцію під виглядом сувенірів. Зокрема, мережа збуту діяла в Києві та на території Київської, Одеської, Львівської, Харківської і Дніпропетровської областей.