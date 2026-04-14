Правоохоронці провели обшуки в мережі U420: продавали "сувеніри" з небезпечними речовинами

Національна поліція провели обшуки в мережі U420, яка продавала небезпечну продукцію під виглядом сувенірів. Мережа діяла в низці областей.

Документування діяльності вказаних магазинів триває з грудня 2025 року. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Мережа збуту діяла в Києві та на території Київської, Одеської, Львівської, Харківської і Дніпропетровської областей. У магазинах продавали "сувенірну" продукцію — цигарки та напої. Однак фактично такі "сувеніри" містили в собі небезпечні хімічні сполуки, які могли завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Для прикриття діяльності та легалізації доходів організатори використовували понад 56 підконтрольних суб’єктів господарювання — так званих "дропів", які фактично не здійснювали реальної діяльності.

Загалом правоохоронці провели понад 200 обшуків у приміщеннях мережі та за місцями проживання причетних осіб, зокрема пов’язаних із мережею U420.

У справі було відкрито низку кримінальних проваджень з ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Перед цим у мережі з'явилася інформація про обшуки в магазинах U420. Зокрема, канал "ZAHIDWTF 24/7" повідомляв про обшуки в магазинах мережі у Льові.

Журналісти "Bihus.Info" у березні випустили сюжет, у якому йшлося, що мережа U420, магазини якої масово відкриваються по Україні і яка опинилася в центрі уваги через рекламу українських блогерів, здійснювала продаж особливо небезпечної речовини під виглядом "сувенірів".

Нагадаємо, що напередодні сюжету український військовий Віцик різко розкритикував акторів і блогерів, зокрема Тараса Цимбалюка та Есті, за рекламу сумнівних сервісів, серед яких онлайн-казино та продукція, пов’язана з наркотичними речовинами. Він назвав таку діяльність аморальною та небезпечною для суспільства і закликав українців відписуватися від тих, хто просуває подібні послуги.

Крім того, Фокус писав, що міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до поліції та прокуратури через продаж психотропних речовин у мережі магазинів U420, які маскуються під "сувенірні" крамниці та доступні навіть підліткам.