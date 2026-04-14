Правоохранители провели обыски в сети U420: продавали "сувениры" с опасными веществами

Национальная полиция провели обыски в сети U420, которая продавала опасную продукцию под видом сувениров. Сеть действовала в ряде областей.

Документирование деятельности указанных магазинов продолжается с декабря 2025 года. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Сеть сбыта действовала в Киеве и на территории Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областей. В магазинах продавали "сувенирную" продукцию — сигареты и напитки. Однако фактически такие "сувениры" содержали в себе опасные химические соединения, которые могли нанести серьезный вред здоровью.

Для прикрытия деятельности и легализации доходов организаторы использовали более 56 подконтрольных субъектов хозяйствования — так называемых "дропов", которые фактически не осуществляли реальной деятельности.

В целом правоохранители провели более 200 обысков в помещениях сети и по местам жительства причастных лиц, в частности связанных с сетью U420.

По делу был открыт ряд уголовных производств с признаками уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 307 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Перед этим в сети появилась информация об обысках в магазинах U420. В частности, канал "ZAHIDWTF 24/7" сообщал об обысках в магазинах сети во Львове.

Сюжет о деятельности магазинов U420 — что известно

Журналисты "Bihus.Info" в марте выпустили сюжет, в котором говорилось, что сеть U420, магазины которой массово открываются по Украине и которая оказалась в центре внимания из-за рекламы украинских блогеров, осуществляла продажу особо опасного вещества под видом "сувениров".

Напомним, что накануне сюжета украинский военный Вицик резко раскритиковал актеров и блогеров, в частности Тараса Цимбалюка и Эсти, за рекламу сомнительных сервисов, среди которых онлайн-казино и продукция, связанная с наркотическими веществами. Он назвал такую деятельность аморальной и опасной для общества и призвал украинцев отписываться от тех, кто продвигает подобные услуги.

Кроме того, Фокус писал, что городской голова Львова Андрей Садовый обратился в полицию и прокуратуру из-за продажи психотропных веществ в сети магазинов U420, которые маскируются под "сувенирные" магазины и доступны даже подросткам.