Ще двом ймовірним учасникам заворушень на Петропавлівській Борщагівці в Київській області на початку місяця загрожує до восьми років позбавлення волі. Служба безпеки України затримала порушників, і ті вже поспішили вибачитися за скоєне.

За версією слідства, обоє молодих людей увечері 2 листопада, перебуваючи поблизу пункту тимчасової дислокації Національної гвардії, поширювали фейки про українських воїнів, закликали до провокацій та пошкодили поліцейський автомобіль. Відповідні кадри СБУ опублікувала в соцмережах.

Коли правоохоронці почали вивчати відео, поширені в соціальних мережах учасниками протестів, обидва підозрювані переховувалися: вони не користувалися телефонним зв’язком і постійно змінювали адреси тимчасового проживання на території столичного регіону.

Однак їхня таємність не врятувала їх. Одного з них співробітники СБУ знайшли у підвалі київської багатоповерхівки, другого — у Боярці, де той переховувався в орендованому будинку.

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Що відомо про затриманих

Один із двох "нових" затриманих — це 31-річний місцевий блогер, який знімав події на місці заворушень, а потім викладав відео в TikTok із фейковою інформацією про Сили оборони. Він також закликав брати участь у заворушеннях.

Другий — 24-річний мешканець Київської області. На оприлюдненому відео зафіксовано, як він розбив кувалдою заднє скло службового автомобіля Нацполіції та викрав речі правоохоронців.

Чоловік також брав участь у блокуванні автобуса Національної гвардії. Для цього він зупинив свій автомобіль прямо на проїжджій частині дороги та закликав перевертати службові автомобілі правоохоронців, щоб перекрити проїзд.

Обом уже висунуто підозру:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в умовах воєнного стану).

Якщо їхня вина буде доведена, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі одного із затриманих поміщено під варту. Щодо другого, то йому ще не затвердили запобіжний захід, оскільки прокуратура оскаржила винесене судом рішення в суді, і Київський апеляційний суд може замінити його на більш суворий.

Як видно з оприлюдненого СБУ відео, чоловіки вибачилися за свої дії перед українськими захисниками та правоохоронцями.

Загалом силовики викрили 16 учасників заворушень, дев’ятьом із яких слідчі СБУ повідомили про підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України. Ще сім підозр фігурантам висунули співробітники Національної поліції.

Конфлікт на Петропавлівській Борщагівці: що відомо

Заворушення спалахнули 2 листопада біля будинку, де перебували військовослужбовці Нацгвардії. Люди зібралися після появи непідтверджених повідомлень про нібито утримання та катування чоловіків.

У 1-му корпусі НГУ "Азов" пояснили, що в пункті дислокації перебували мобілізовані, а також військовослужбовці, затримані після самовільного залишення частини, — вони очікували на розподіл по військових частинах. Натовп розгромив автобус Нацгвардії, а військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила про перевірку обставин інциденту.

Повідомлення про нібито незаконне утримання військовослужбовців поширювала саме Молода, яка представлялася власницею компанії "Мед-престиж". Журналісти з’ясували, що ця "приватна швидка" не працює з 2023 року.

Раніше повідомлялося, що конфлікт біля приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці був спричинений поширенням у соцмережах чуток про нібито "камеру тортур" та незаконне утримання близько сорока осіб. Згодом з’ясувалося, що за цією адресою розташований тимчасовий пункт дислокації підрозділу Національної гвардії, куди доставляють мобілізованих через ТЦК. Четверо постраждалих були госпіталізовані, проте натовп не розійшовся.

Також повідомлялося, що ситуація в селі продовжувала загострюватися. Люди біля воріт кидали яйця в будинок і скандували "ганьба".

Згодом правоохоронці встановили особи понад 100 осіб, причетних до заворушень у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією поліції, 27 із них брали активну участь у подіях, а ще 24 підбурювали натовп і навмисно провокували конфлікти з нацгвардійцями та правоохоронцями.

Крім того, суд обрав запобіжний захід щодо водія машини швидкої допомоги, на якій Валентина Молода прибула до Петропавлівської Борщагівки. Віктору Єну призначили 60 діб тримання під вартою без права звільнення під заставу. Сам чоловік стверджує, що під час подій 2 листопада був лише свідком і не брав участі в заворушеннях.