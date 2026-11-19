До восьми лет лишения свободы грозит еще двум предполагаемым участникам беспорядков на Петропавловской Борщаговке Киевской области в начале месяца. Служба безопасности Украины задержала нарушителей, и те уже поспешили извиниться за содеянное.

По версии следствия, оба молодых человека вечером 2 ноября, находясь вблизи пункта временной дислокации Национальной гвардии, распространяли фейки об украинских воинах, призывали к провокациям и крушили полицейский автомобиль. Соответствующие кадры СБУ опубликовала в соцсетях.

Когда правоохранители начали изучать видео, распространенные в соцсетях причастными к протестам, оба подозреваемых скрывались: они не пользовались телефонной связью и постоянно меняли адреса временного проживания на территории столичного региона.

Однако конспирация им не помогла. Одного из них сотрудники СБУ нашли в подвале киевской многоэтажки, второго — в Боярке, где тот прятался в арендованном доме.

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Что известно о задержанных

Один из двух "новых" задержанных – это 31-летний местный блогер, который проводил съемку на месте беспорядков, а затем выкладывал видео в Тик Токе с фейковой информацией о Силах обороны. Он также призывал участвовать в беспорядках.

Второй — 24-летний житель Киевской области. На обнародованном видео запечатлено, как он разбил кувалдой заднее стекло в служебном автомобиле Нацполиции и похитил вещи правоохранителей.

Мужчина также принимал участие в блокировке автобуса Национальной гвардии. Для этого он остановил свой автомобиль прямо на проезжей части дороги и призвал переворачивать служебные автомобили правоохранителей для перекрытия проезда.

Обоим уже объявлено о подозрении:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения).

Если их вина будет доказана, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Сейчас один из задержанных отправлен под стражу. Что касается второго, что ему меру пресечения еще не утвердили, поскольку прокуратура обжаловала вынесенное судом решение в суде и простит Киевский апелляционный суд заменить его более суровым.

Как следует из обнародованного СБУ видео, мужчины извинились за свои действия перед украинскими защитниками и правоохранители.

В целом силовики разоблачили 16 участников беспорядков, девятерым из которых следователи СБУ сообщили о подозрении за преступления против основ национальной безопасности Украины. Еще семь подозрений фигурантам объявлены сотрудниками Национальной полиции.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке: что известно

Беспорядки вспыхнули 2 ноября возле дома, где находились военнослужащие Нацгвардии. Люди собрались после появления неподтвержденных сообщений о якобы удержании и пытках мужчин.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" пояснили, что в пункте дислокации находились мобилизованные, а также военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части, — они ожидали распределения по воинским частям. Толпа разгромила автобус Нацгвардии, а военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о проверке обстоятельств происшествия.

Сообщения о якобы незаконном удержании военнослужащих распространяла именно Молодая, которая представлялась владелицей компании "Мед-престиж". Журналисты выяснили, что эта "частная скорая" не работает с 2023 года.

Ранее сообщалось, что конфликт возле частного дома в Петропавловской Борщаговке был вызван распространением в соцсетях слухов о якобы "палате пыток" и незаконном удержании около сорока человек. Впоследствии выяснилось, что по этому адресу расположен временный пункт дислокации подразделения Национальной гвардии, куда доставляют мобилизованных через ТЦК. Четверо пострадавших были госпитализированы, однако толпа не разошлась.

Также сообщалось, что ситуация в селе продолжала обостряться. Люди у ворот бросали яйца в дом и скандировали "позор".

В дальнейшем правоохранители установили личности более 100 человек, причастных к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке. По информации полиции, 27 из них принимали активное участие в событиях, а еще 24 подстрекали толпу и умышленно провоцировали конфликты с нацгвардейцами и правоохранителями.

Кроме того, суд избрал меру пресечения в отношении водителя машины скорой помощи, на которой Валентина Молодая прибыла в Петропавловскую Борщаговку. Виктору Ену назначили 60 суток содержания под стражей без права освобождения под залог. Сам мужчина утверждает, что во время событий 2 ноября был лишь свидетелем и не принимал участия в беспорядках.