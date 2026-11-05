Беспорядки под Киевом: СБУ и полиция обнаружили 130 причастных лиц, есть задержание (видео)

Более сотни человек установили правоохранители по делу о беспорядках в Петропавловской Борщаговке. По данным полиции, 27 из них действовали активно, а еще 24 подстрекали толпу и сознательно провоцировали стычки с нацгвардейцами и полицейскими.

Правоохранители назвали количество людей, причастных к беспорядкам возле пункта дислокации Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке. Национальная полиция совместно с СБУ установила 130 таких лиц.

Криминальные аналитики установили, что 27 из них принимали активное участие в противоправных действиях. Еще 24 вели себя агрессивно, подстрекали людей и сознательно провоцировали конфликты с полицейскими и военнослужащими НГУ. Серьезно повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус Нацгвардии. Действия всех активных участников будут подвергнуты правовой оценке в рамках расследований Нацполиции, СБУ и Офиса генерального прокурора.

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Конфликт в Петропавловской Борщаговке: что известно

Второго ноября у здания, где размещались военнослужащие Нацгвардии, вспыхнули беспорядки. Люди собрались там после появления неподтвержденных сообщений о том, что в здании якобы удерживают и подвергают пыткам мужчин.

Что на самом деле происходило в пункте дислокации, пояснили в 1-м корпусе НГУ "Азов": там находились мобилизованные и военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части, и они ожидали распределения по подразделениям. Во время столкновений толпа разгромила автобус Нацгвардии, а обстоятельства происшествия взялась проверять военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Источником заявлений о незаконном удержании военнослужащих стала именно Молодая, которая называла себя владелицей компании "Мед-престиж". Журналисты установили, что эта "частная скорая помощь" не работает с 2023 года.

Ранее сообщалось, что 2 ноября 2026 года в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом конфликт возле частного дома был вызван распространением в соцсетях слухов о якобы существующей "палате пыток" и незаконном удержании около сорока заложников.

Также сообщалось, что ситуация в селе продолжала обостряться. Толпа у ворот бросала яйца в дом и скандировала "позор".

Кроме этого, суд избрал меру пресечения водителю "скорой", на которой в Петропавловскую Борщаговку прибыла Валентина Молодая. Он будет сидеть в СИЗО 60 дней без права внесения залога. Виктор Йен уверяет, что в событиях 2 ноября был только свидетелем, а не соучастником.