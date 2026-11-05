Заворушення під Києвом: СБУ та поліція виявили 130 причетних осіб, є затримання (відео)

Понад сотню людей встановили правоохоронці у справі про заворушення в Петропавлівській Борщагівці. За даними поліції, 27 із них діяли активно, а ще 24 підбурювали натовп і свідомо провокували сутички з нацгвардійцями та поліцейськими.

Правоохоронці назвали кількість людей, причетних до заворушень біля пункту дислокації Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці. Національна поліція спільно зі СБУ встановила 130 таких осіб.

Кримінальні аналітики зʼясували, що 27 із них брали активну участь у протиправних діях. Ще 24 поводилися агресивно, підбурювали людей і свідомо провокували конфлікти з поліцейськими та військовослужбовцями НГУ. Серйозно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус Нацгвардії. Дії всіх активних учасників отримають правову оцінку в межах розслідувань Нацполіції, СБУ та Офісу генпрокурора.

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: що відомо

Другого листопада під будинком, де розміщувалися військовослужбовці Нацгвардії, спалахнули заворушення. Люди зібралися там після неперевірених повідомлень про те, що в приміщенні нібито тримають і катують чоловіків.

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Що насправді було в пункті дислокації, пояснили в 1-му корпусі НГУ "Азов": там перебували мобілізовані та військові, затримані після самовільного залишення частини, і вони чекали на розподіл до підрозділів. Під час сутичок натовп розтрощив автобус Нацгвардії, а обставини події взялася перевіряти військовий омбудсман Ольга Решетилова.

Джерелом тверджень про незаконне утримання військових стала саме Молода, яка називала себе власницею компанії "Мед-престиж". Журналісти встановили, що ця "приватна швидка" не працює з 2023 року.

Раніше повідомлялося, що 2 листопада 2026 року в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом конфлікт біля приватного будинку спричинило поширення в соцмережах чуток про нібито "катівню" та незаконне утримання близько сорока заручників.

Також повідомлялося, що ситуація в селі продовжувала загострюватися. Натовп під воротами кидав яйця в будинок і скандував "ганьба".

Крім цього, суд обрав запобіжний захід водієві "швидкої", на якій до Петропавлівської Борщагівки прибула Валентина Молода. Він сидітиме у СІЗО 60 днів без права внесення застави. Віктор Єн запевняє, що в подіях 2 листопада був лише свідком, а не співучасником.