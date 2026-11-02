Скандал у Петропавлівський Борщагівці: натовп кидає у будинок яйця та вигукує "ганьба", — ЗМІ

Ситуація у селі Петропавлівська Борщагівка продовжується загострюватися. Натовп людей, який зібрався під воротами, кадиє яйця у будинок та скандує "ганьба".

У відповідь представники поліції діалогу кричать на присутніх. Про це повідомляє Espreso TV з місця події.

Також видання повідомляє про розпилення газу.

Конфлікт у селі Петропавлівська Борщагівка

За попередньою інформацією, будівлю орендує Нацгвардія.

Представник громади просить доступу до будівлі, але йому відмовили.

Чоловік у чорній кепці каже, що всередину вже заходили батьки й оглядали приміщення. Далі він порівнює прохання потрапити на територію з відвідуванням чужого житла.

Натомість самі мобілізовані говорять, що фізичну силу до них не застосовували. За їх словами, "все було нормально" .

Сутички біля будинку на Київщині: що відомо

Нагадаємо, Фокус писав про скандал на Петропавлівській Борщагівці.

Видео дня

Низка Telegram-каналів повідомили, що жінка, яка у формі медика швидкої проривалась до будинку, нібито взагалі не медичний працівник, а блогерка, яка просуває на своїх сторінках контент про капітуляцію, а у будівлі нібито знаходиться її родич.

Також відділ комунікації поліції Київської області, до поліції Київщини надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина.

За інформацією УНІАН, чотирьох чоловіків відправили до лікарні.

Після чого на місце прибув командувач Нацгвардії Олександр Півненко, який повідомив, що чотири військовослужбовці, які поїхали до лікарні, це ті, які були у СЗЧ, піймані після зачисток та повернуті в підрозділ.