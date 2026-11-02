Скандал в Петропавловской Борщаговке: толпа забрасывает дом яйцами и кричит "позор", — СМИ

Ситуация в селе Петропавловская Борщаговка продолжает обостряться. Толпа людей, собравшаяся у ворот, бросает яйца в дом и скандирует "позор".

В ответ представители полиции кричат на присутствующих. Об этом сообщает Espreso TV с места событий.

Кроме того, издание сообщает о применении слезоточивого газа.

Конфликт в селе Петропавловская Борщаговка

По предварительным данным, здание арендует Национальная гвардия.

Представитель общины просит разрешить ему войти в здание, но ему отказали.

Мужчина в чёрной кепке говорит, что родители уже заходили внутрь и осматривали помещение. Далее он сравнивает просьбу попасть на территорию с посещением чужого жилья.

В свою очередь, сами мобилизованные утверждают, что к ним не применяли физическое насилие. По их словам, "всё было нормально".

Столкновения возле дома в Киевской области: что известно

Напомним, что "Фокус" писал о скандале на Петропавловской Борщаговке.

Видео дня

Ряд Telegram-каналов сообщили, что женщина, которая в форме медика скорой помощи прорывалась в дом, якобы вовсе не является медицинским работником, а блогершей, которая публикует на своих страницах материалы о капитуляции, а в здании якобы находится её родственник.

Кроме того, как сообщил отдел по связям с общественностью полиции Киевской области, в полицию Киевской области поступил вызов от сотрудников частной службы скорой медицинской помощи о том, что им препятствуют в доступе к гражданину.

По информации УНИАН, четверо мужчин были доставлены в больницу.

После чего на место прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко, который сообщил, что четверо военнослужащих, которых доставили в больницу, — это те, кто находился в зоне боевых действий, был захвачен после зачисток и возвращен в подразделение.