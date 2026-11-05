Скандал у Петропавлівській Борщагівці: який запобіжний захід обрали водієві "швидкої"

Водія "швидкої", якою до Петропавлівської Борщагівки приїхала Валентина Молода, суд відправив до СІЗО на 60 діб без права внесення застави. Сам Віктор Єн наполягає, що є свідком, а не співучасником подій 2 листопада.

Шістдесят діб тримання під вартою без визначення розміру застави – такий запобіжний захід суд 5 листопада обрав Віктору Єну, водію автомобіля "швидкої", яким до Петропавлівської Борщагівки приїхала Валентина Молода. Про це повідомляє "Суспільне", кореспондентка якого вела трансляцію із зали суду.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на шістдесят днів з утриманням в ДУ Київський слідчий ізолятор. Строк дії ухвали до 3 січня 2027 року включно", – оголосив суддя.

Рішення підлягає негайному виконанню, однак його можна оскаржити в Київському апеляційному суді протягом п'яти днів від моменту оголошення. Під час засідання сам Єн заявив, що вважає себе свідком, а не співучасником.

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Другого листопада Єн приїхав на вулицю Сонячну в Петропавлівській Борщагівці й, за даними "Суспільного", відрекомендувався водієм "швидкої допомоги". Саме цим автомобілем прибула Валентина Молода, яка заявляла про нібито незаконне утримання військових.

Четвертого листопада суд відправив під варту на ті самі 60 діб без права застави Молоду та ще одну підозрювану – за інформацією "Української правди", це Тетяна Кірієва. Молодій, як повідомляє "Суспільне", оголосили підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших збройних формувань, поширенні інформації про розташування військових і організації масових заворушень. Вона заявила, що подаватиме апеляцію.

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: що відомо

Заворушення спалахнули 2 листопада біля будинку, де перебували військовослужбовці Нацгвардії. Люди зібралися після неперевірених повідомлень про нібито утримання та катування чоловіків.

У 1-му корпусі НГУ "Азов" пояснили, що в пункті дислокації були мобілізовані, а також військовослужбовці, затримані після самовільного залишення частини. Вони очікували розподілу до військових частин. Натовп розтрощив автобус Нацгвардії, а військовий омбудсман Ольга Решетилова повідомила про перевірку обставин події.

Повідомлення про нібито незаконне утримання військових поширювала саме Молода, яка представлялася власницею компанії "Мед-престиж". Журналісти з'ясували, що ця "приватна швидка" не працює з 2023 року.

Раніше повідомлялося, що конфлікт біля приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці спричинило поширення в соцмережах чуток про нібито "катівню" та незаконне утримання близько сорока людей. Згодом з'ясувалося, що за цією адресою розташований тимчасовий пункт дислокації підрозділу Національної гвардії, куди доставляють мобілізованих через ТЦК. Четверо травмованих потрапили до лікарні, однак натовп не розійшовся.

Також повідомлялося, що ситуація в селі продовжувала загострюватися. Люди під воротами кидали яйця в будинок і скандували "ганьба".