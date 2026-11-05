Скандал в Петропавловской Борщаговке: какую меру пресечения избрали водителю "скорой"

Водителя "скорой", на которой Валентина Молодая прибыла в Петропавловскую Борщаговку, суд отправил в СИЗО на 60 суток без права освобождения под залог. Сам Виктор Йен настаивает, что является свидетелем, а не соучастником событий 2 ноября.

Шестьдесят суток содержания под стражей без определения размера залога — такую меру пресечения суд 5 ноября избрал в отношении Виктора Ена, водителя машины "скорой помощи", на которой в Петропавловскую Борщаговку прибыла Валентина Молодая. Об этом сообщает "Суспільне", корреспондентка которого вела трансляцию из зала суда.

"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на шестьдесят дней с содержанием в ГУ "Киевский следственный изолятор". Срок действия постановления — до 3 января 2027 года включительно", — объявил судья.

Решение подлежит немедленному исполнению, однако его можно обжаловать в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней с момента оглашения. В ходе заседания сам Йен заявил, что считает себя свидетелем, а не соучастником.

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Второго ноября Йен приехал на улицу Солнечную в Петропавловской Борщаговке и, по данным "Суспільного", представился водителем "скорой помощи". Именно на этом автомобиле прибыла Валентина Молодая, которая заявляла о якобы незаконном удержании военных.

Четвертого ноября суд поместил под стражу на те же 60 суток без права освобождения под залог Молоду и еще одну подозреваемую — по информации "Украинской правды", это Татьяна Кириева. Молодой, как сообщает "Суспільне", объявили подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ и других вооруженных формирований, распространении информации о расположении военных и организации массовых беспорядков. Она заявила, что будет подавать апелляцию.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке: что известно

Беспорядки вспыхнули 2 ноября возле дома, где находились военнослужащие Нацгвардии. Люди собрались после появления неподтверждённых сообщений о якобы удержании и пытках мужчин.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" пояснили, что в пункте дислокации находились мобилизованные, а также военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части, — они ожидали распределения по воинским частям. Толпа разгромила автобус Нацгвардии, а военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о проверке обстоятельств происшествия.

Сообщения о якобы незаконном удержании военнослужащих распространяла именно Молодая, которая представлялась владелицей компании "Мед-престиж". Журналисты выяснили, что эта "частная скорая" не работает с 2023 года.

Ранее сообщалось, что конфликт возле частного дома в Петропавловской Борщаговке был вызван распространением в соцсетях слухов о якобы "палате пыток" и незаконном удержании около сорока человек. Впоследствии выяснилось, что по этому адресу расположен временный пункт дислокации подразделения Национальной гвардии, куда доставляют мобилизованных через ТЦК. Четверо пострадавших были госпитализированы, однако толпа не разошлась.

Также сообщалось, что ситуация в селе продолжала обостряться. Люди у ворот бросали яйца в дом и скандировали "позор".