"Спасибо СБУ за то, что нашли меня быстро": задержаны 13 участников беспорядков на Борщаговке

СБУ и Нацполиция задержали 13 участников беспорядков, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Среди них — 18-летний мужчина, который разбивал кувалдой автомобили патрульных и автобус Нацгвардии, а также женщина с поддельным удостоверением врача.

По данным Национальной полиции, правоохранители установили личности активных участников столкновений вблизи пункта временной дислокации подразделения Национальной гвардии Украины.

Среди задержанных — 18-летний уроженец Запорожской области, который более четырёх лет находился на временно оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал в Киевскую область. Во время беспорядков он наносил удары кувалдой по автомобилю патрульной полиции и автобусу Нацгвардии.

Еще двое задержанных — 22-летняя местная жительница и 21-летний житель Ровенской области. По данным следствия, они призывали повреждать спецтранспорт, блокировали проезд и участвовали в повреждении военного автобуса.

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Кроме того, правоохранители задержали организатора провокаций, которая выдавала себя за медицинского работника.

Как сообщили в СБУ, женщина использовала поддельное удостоверение врача-хирурга и представлялась сотрудницей частной клиники. Расследование установило, что у нее не было документов о высшем медицинском, фармацевтическом или последипломном образовании, а Министерство здравоохранения не выдавало ей удостоверение врача. Женщина подстрекала людей к столкновениям возле места дислокации подразделения Нацгвардии.

Всего в рамках расследования были задержаны 13 активных участников беспорядков. Семерым из них СБУ сообщила о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, а также в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении украинских воинских формирований в условиях военного положения.

По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В отношении семи подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, правоохранители провели 14 обысков по месту жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства. Еще шестерым участникам столкновений следователи Нацполиции сообщили о подозрении в хулиганстве и сопротивлении сотруднику правоохранительного органа.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и других лиц, причастных к нему.

Ранее стало известно, что правоохранители установили личности более 100 человек, причастных к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке. По информации полиции, 27 из них принимали активное участие в событиях, а ещё 24 подстрекали толпу и умышленно провоцировали конфликты с нацгвардейцами и правоохранителями.

Кроме того, суд избрал меру пресечения в отношении водителя машины скорой помощи, на которой Валентина Молодая прибыла в Петропавловскую Борщаговку. Виктору Ену назначили 60 суток содержания под стражей без права освобождения под залог. Сам мужчина утверждает, что во время событий 2 ноября был лишь свидетелем и не принимал участия в беспорядках.