"Дякую СБУ за те, що знайшли мене швидко": затримано 13 учасників заворушень на Борщагівці

СБУ та Нацполіція затримали 13 учасників заворушень, які сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Серед них — 18-річний чоловік, який трощив кувалдою автівки патрульних і автобус Нацгвардії, а також жінка з підробленим посвідченням лікаря.

За даними Національної поліції, правоохоронці встановили особи активних учасників сутичок поблизу пункту тимчасової дислокації підрозділу Національної гвардії України.

Серед затриманих — 18-річний уродженець Запорізької області, який понад чотири роки перебував на тимчасово окупованій території України, а кілька місяців тому переїхав на Київщину. Під час заворушень він бив кувалдою по автомобілю патрульної поліції та автобусу Нацгвардії.

Ще двоє затриманих — 22-річна місцева жителька та 21-річний мешканець Рівненської області. За даними слідства, вони закликали пошкоджувати спецтранспорт, блокували проїзд і брали участь у пошкодженні автобуса військових.

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Окремо правоохоронці затримали організаторку провокацій, яка видавала себе за медичного працівника.

Як повідомили в СБУ, жінка використовувала підроблене посвідчення лікаря-хірурга та представлялася працівницею приватної клініки. Розслідування встановило, що вона не мала документів про вищу медичну, фармацевтичну або післядипломну освіту, а Міністерство охорони здоров'я не видавало їй посвідчення лікаря. Жінка підбурювала людей до сутичок біля місця розташування підрозділу Нацгвардії.

Загалом у межах розслідування затримали 13 активних учасників заворушень. Сімом із них СБУ повідомила про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення українських військових формувань в умовах воєнного стану.

За цими статтями передбачене покарання до восьми років позбавлення волі. Сімом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці провели 14 обшуків за місцями проживання фігурантів і вилучили речові докази. Ще шістьом учасникам сутичок слідчі Нацполіції повідомили про підозру в хуліганстві та опорі працівникові правоохоронного органу.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та інших причетних до неї осіб.

Раніше стало відомо, що правоохоронці встановили особи понад 100 осіб, причетних до заворушень у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією поліції, 27 із них брали активну участь у подіях, а ще 24 підбурювали натовп і навмисно провокували конфлікти з нацгвардійцями та правоохоронцями.

Крім того, суд обрав запобіжний захід водієві автомобіля швидкої допомоги, на якому Валентина Молода приїхала до Петропавлівської Борщагівки. Віктору Єну призначили 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Сам чоловік стверджує, що під час подій 2 листопада був лише свідком і не брав участі в заворушеннях.