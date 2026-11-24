Кабель генератора, що з’єднував котельню з газовим генератором, встановленим цього року в одному з мікрорайонів Полтави, перерізали невідомі, залишивши п’ятиповерховий будинок без опалення.

Раніше шум працюючого генератора, який слугував резервним джерелом живлення під час щогодинних відключень електроенергії, вже викликав обурення серед місцевих мешканців, повідомляє "Суспільне Полтава" з посиланням на інформацію представниці обласного комунального підприємства "Полтаватеплоенерго" Інни Куліш.

Пошкодження виявили напередодні, 23 листопада.

"Ця котельня підпадає під графіки погодинних відключень. Коли вимикається світло, вона автоматично переходить на роботу від газового генератора. Якщо цей кабель пошкодили, відповідно, котельня не зможе працювати", — пояснила Куліш.

Співробітники "Полтаватеплоенерго" звернулися до поліції та подали заяву про пошкодження майна. Перебитий кабель замінили, а ремонтні роботи тривали до пізнього вечора. Генератор знову працює.

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Раніше на об’єктах підприємства вже фіксували випадки хуліганства. Наприклад, невідомі розбили вікна котельні в мікрорайоні Левада. Але таке серйозне пошкодження, як у випадку з кабелем, завдано вперше.

За словами Куліш, мешканцям району, де встановлено генератор, не подобався шум:

"Кажуть, що там траплялися конфлікти між мешканцями через те, що комусь щось не подобалося. Одні хочуть, щоб було тепло, а інші — щоб було тихо. Але це мають з’ясовувати правоохоронні органи, ми не можемо цього точно знати", — зазначила речниця.

Після цього інциденту підприємство просить людей бути пильними та повідомляти про підозрілих осіб поблизу котелень та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці підтвердили, що інформацію про інцидент зареєстрували у Подільському підрозділі поліції, і наразі за фактом ведеться розслідування.

Нагадаємо, що на Київщині троє людей загинули від чадного газу через генератор.

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