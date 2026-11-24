Кабель генератора, который соединял котельную с газовым генератором, установленным в этом году в одном из микрорайонов Полтавы, перебили неизвестные, оставив пятиэтажный дом без отопления.

Ранее звук работающего генератора, который был резервным источником питания во время почасовых отключений электроэнергии, уже вызывал возмущение среди местных жителей, сообщает "Суспільне Полтава" со ссылкой на информацию представительницы областного коммунального предприятия "Полтаватеплоэнерго" Инны Кулиш.

Повреждение обнаружили накануне, 23 ноября.

"Эта котельная подпадает под графики почасовых отключений. Когда отключается свет, она автоматически переключается на работу от газового генератора. Если этот кабель перебили, соответственно, котельная не сможет работать", — объяснила Кулиш.

Сотрудники "Полтаватеплоэнерго" обратились в полицию и подали заявление о повреждении имущества. Перебитый кабель заменили, а ремонтные работы продолжались до позднего вечера. Генератор снова функционирует.

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Ранее на объектах предприятия уже фиксировали факты хулиганства. Например, неизвестные разбили окна котельной в микрорайоне Левада. Но такое серьезное повреждение, как в случае с кабелем, нанесено впервые.

По словам Кулиш, людям, которые живут в районе, где установлен генератор, не нравился шум:

"Говорят, что там были конфликты между жителями из-за того, что кому-то не нравилось. Одни хотят, чтобы было тепло, а другие — чтобы тихо. Но это должны устанавливать правоохранительные органы, мы не можем точно это знать", — отметила спикер.

После этого инцидента предприятие просит людей проявлять бдительность и сообщать о подозрительных лицах вблизи котельных и других объектов критической инфраструктуры.

Правоохранители подтвердили, что информацию о происшествии зарегистрировали в Подольском подразделении полиции, и сейчас по факту ведется расследование.

Напомним, на Киевщине три человека погибли от угарного газа из-за генератора.

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