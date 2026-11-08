На Киевщине три человека погибли от угарного газа из-за генератора: ребенок в больнице

В Киевской области три человека погибли в результате отравления угарным газом. Ребёнок был госпитализирован.

Трагедия произошла 8 ноября в селе Чупира Белоцерковского района, сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

В сообщении говорится, что в 9:20 в службу поступило сообщение об отравлении угарным газом.

"По предварительным данным, причиной трагедии стала неправильная эксплуатация генератора, который работал в подвальном помещении", — говорится в сообщении.

В доме в результате отравления угарным газом погибли три человека: мужчина 1978 года рождения, женщина 1986 года рождения и девочка 2010 года рождения. 16-летнего юношу госпитализировали в детскую больницу.

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В селе Киевской области трое человек погибли от угарного газа Фото: ГСЧС

Использование бензиновых и дизельных генераторов: о чём нужно помнить

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при использовании электрогенераторов, ведь они представляют повышенную опасность.

Поэтому следует приобретать только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж и внимательно следовать инструкциям производителя.

Генератор следует размещать снаружи здания под навесом или в отдельном просторном техническом помещении с работающей вентиляцией и возможностью проветривания.

Расстояние от генератора до зданий, стен с окнами и автомобилей должно составлять не менее 6 метров. Допускается устанавливать электрогенератор у сплошных негорючих стен без окон на расстоянии не менее 1 м. Кроме того, генератор необходимо устанавливать на ровной и прочной площадке.

Любое повреждение электрических проводников или оборудования должно быть немедленно устранено.

Подключение генератора к потребителям должно осуществляться квалифицированным электриком. Необходимо проверить технические характеристики, спецификацию и мощность данной модели генератора. А перед подключением надеть сухую защитную одежду, резиновые перчатки, обувь на резиновой подошве, желательно средства защиты органов зрения и слуха.

При подключении электроприборов необходимо использовать удлинители и кабели высокого качества, без повреждений и порезов. Вилки электроприборов должны иметь заземляющий контакт.

Кроме того, перед запуском генератора необходимо проверить состояние электропроводки, а также устранить перекручивание проводов, контакт с горячими поверхностями и наличие коррозии на контактах. Электрические элементы генератора должны быть заземлены.

Не рекомендуется включать генератор в условиях повышенной влажности, во время дождя или снега. Также следует избегать контакта с вращающимися частями генератора.

В случае обнаружения утечек топлива, масла или посторонних звуков, свидетельствующих о его неисправности, немедленно выключите электрогенератор и обесточьте его.

Топливо и смазочные материалы для генератора необходимо хранить отдельно, на расстоянии не менее 10 м от соседних объектов (зданий, автомобилей) в специальных канистрах, предназначенных для хранения топлива за пределами жилой зоны.

Безопаснее всего хранить в проветриваемом, отдельно расположенном месте с навесом, доступ к которому ограничен для посторонних лиц и детей.

Не допускайте разлива топлива и плотно закрывайте канистры. В случае разлива топлива посыпьте место разлива песком, который затем соберите в металлический ящик или ведро.

При использовании генераторов запрещается:

вносить изменения в конструкцию генератора;

курить и пользоваться источниками открытого огня во время заправки и эксплуатации генератора;

открывать крышку бака при работающем генераторе;

заправлять генератор при работающем или не остывшем двигателе;

соединять генераторы в цепь;

превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора.

В случае возгорания генератора немедленно сообщите об этом в ГСЧС по телефону 101.

Напомним, что "Киевводоканал" провел тендер на закупку резервных генераторов, сообщили следователи. Выяснилось, что крайний срок поставки генераторов — март 2027 года.

Кроме того, компания Bluetti продемонстрировала на выставке IFA 2026 устройство Pioneer 5000 E-Generator, разработанное для замены шумных генераторов, работающих на топливе.