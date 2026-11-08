На Київщині троє людей загинули від чадного газу через генератор: дитина в лікарні

На Київщині загинули троє людей через отруєння чадним газом. Дитина потрапила до лікарні.

Трагедія сталася 8 листопада у селі Чупира Білоцерківського району, повідомила пресслужба Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Київській області.

У повідомленні йдеться, що о 9:20 до служби надійшло повідомлення про отруєння чадним газом.

"За попередньою інформацією, причиною трагедії стала неправильна експлуатація генератора, який працював у підвальному приміщенні", — йдеться у повідомленні.

У будинку через отруєння чадним газом загинули троє людей: чоловік 1978 р.н., жінка 1986 р.н. та дівчинка 2010 р.н. 16-річного хлопця госпіталізували до дитячої лікарні.

У селі на Київщині троє людей загинули від чадного газу Фото: ДСНС

Використання бензинових та дизельних генераторів: що треба пам'ятати

Рятувальники закликають дотримуватися правила безпеки при використанні електрогенераторів, адже вони є джерелом підвищеної небезпеки.

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Відтак, варто купувати лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу та уважно дотримуватись інструкцій виробника.

Генератор треба розміщувати ззовні будівлі під навісом або в окремому технічному просторому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання.

Відстань від генератора до будівель, стін з вікнами, автомобілів має бути не менше 6 метрів. Допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних негорючих стін без вікон на відстані не менше 1 м. Також генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.

Будь-яке пошкодження електричних провідників або обладнання повинно бути усунуто негайно.

Під час підключення генератора до споживачів повинен здійснювати кваліфікований електрик. Необхідно перевірити технічні характеристики, специфікацію та потужність даної моделі генератора. А перед підключенням одягнути сухий захисний одяг, гумові рукавички, взуття на гумовій підошві, бажано засоби захисту органів зору та слуху.

При підключенні електричних приладів необхідно використовувати подовжувачі й кабелі високої якості, без пошкоджень і порізів. На вилках електроприладів повинен мати заземлюючий контакт.

Також перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки, а також усунути перекручування дротів, контакту з гарячими поверхнями, наявність корозії на контактах. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені.

Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості, під час дощу або снігу. Також слід уникати контакту з елементами генератора, які обертаються.

У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність негайно вимкніть електрогенератор та знеструмте його.

Пальне та мастило для генератора необхідно зберігати окремо, на відстані не менше 10 м до суміжних об’єктів (будівель, автомобілів) у спеціальних каністрах, які призначені для зберігання палива поза межами жилої зони.

Найбезпечніше зберігати у провітрюваній окремо розташованій зоні з навісом з обмеженим доступом для сторонніх осіб та дітей.

Не допускайте проливу палива та щільно закривайте каністри. У випадку проливу палива посипте місце проливу піском, який потім зберіть у металевий ящик чи відро.

Забороняється під час використання генераторів:

вносити зміни в конструкцію генератора;

палити та користуватися джерелами відкритого вогню під час заправки та експлуатації генератора;

відкривати кришку баку при працюючому генераторі;

заправку генератора при працюючому або не охолодженому двигуні;

об’єднувати генератори у ланцюг;

перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз’єму генератора.

У разі загорання генератора негайно повідомте про це ДСНС за телефоном 101.

Нагадаємо, що "Київводоканал" провів тендер на закупівлю резервних генераторів, розповіли розслідувачі. З'ясувалось, що дедлайн надходження генераторів — березень 2027 року.

Також компанія Bluetti продемонструвала на IFA 2026 пристрій Pioneer 5000 E-Generator розроблений для заміни галасливих генераторів, що працюють на паливі.