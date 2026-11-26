У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у замовленому вбивстві 28-річного майора Збройних Сил України.

Військовослужбовець обіймав посаду начальника навчально-тренувального комплексу кафедри одного зі львівських військових вишів і перебував у Харкові у відрядженні разом із курсантами, повідомили в обласній прокуратурі.

Вбивство сталося 22 листопада. За інформацією слідства, того дня майор підійшов до під’їзду. Нападник у балаклаву та темному одязі з капюшоном підійшов до нього ззаду й тричі вистрілив у чоловіка. Від отриманих поранень військовослужбовець помер на місці. Зловмисник зник з місця скоєння нападу.

За попередньою інформацією правоохоронців, військового заманили на місце вбивства під приводом побачення з дівчиною.

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Правоохоронці упіймали підозрюваного через три дні. Ним виявився 23-річний безробітний мешканець міста Могилів-Подільський у Вінницькій області. Раніше чоловік уже мав проблеми з законом за вчинення майнових злочинів (у тому числі крадіжок) і нещодавно вийшов із в’язниці після чергового терміну ув’язнення.

25 листопада його затримали в рідному місті.

Рецидивіста затримали в Могильові-Подільському Фото: СБУ

У ході слідства з’ясувалося, що в листопаді він отримав замовлення на вбивство українського військового. Йому пообіцяли 15 тисяч доларів.

"Щоб виконати вороже замовлення, кілер спеціально прибув до Харкова за два дні до злочину, орендував квартиру в районі, вказаному куратором, і провів ретельну розвідку поблизу місця майбутнього вбивства. Також встановлено, що під час скоєння злочину кілер підтримував відеозв’язок із російським куратором, який координував його дії. Одразу після вбивства кілер позбувся вогнепальної зброї, переодягнувся та покинув місто", — додали в СБУ.

Пістолет Макарова, з якого було здійснено постріли, підозрюваний забрав біля одного з торгових центрів міста. Винагороди за злочин він так і не отримав.

Йому вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (пп. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У суді прокурор клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Слідство перевіряє версію про можливу координацію цього злочину російськими спецслужбами.

Нагадаємо, що СБУ затримала в Києві кілера ФСБ.

Також повідомлялося, що польські силовики затримали кілера з Донбасу, який збирався вбити Київстонера.