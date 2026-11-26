В Харькове задержали мужчину, которого подозревают в заказном убийстве 28-летнего майора Вооруженных Сил Украины.

Военнослужащий занимал должность начальника учебно-тренировочного комплекса кафедры одного из львовских военных вузов и находился в Харькове в командировке вместе с курсантами, рассказали в областной прокуратуре.

Убийство произошло 22 ноября. По информации следствия, в тот день майор подошел к подъезду. Нападающий в балаклаве и темной одежде с капюшоном подошел к нему со спины и трижды выстрелил в мужчину. От полученных ранений военнослужащий скончался на месте. Злоумышленник с места преступления скрылся.

По предварительной информации стражей порядка, военного заманили на место убийства под предлогом свидания с девушкой.

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Правоохранители спустя три дня поймали подозреваемого. Им оказался безработный 23-летний житель города Могилев-Подольский Винницкой области. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений (в том числе краж) и недавно вышел из тюрьмы после очередного срока.

25 ноября он был задержан в родном городе.

Рецидивиста задержали в Могилеве-Подольском Фото: СБУ

В ходе следствия выяснилось, что в ноябре он получил заказ на убийство украинского военного. Ему пообещали $15тысяч.

"Для выполнения вражеского заказа киллер специально прибыл в Харьков за два дня до преступления, арендовал квартиру в районе, указанном куратором, и провел тщательную разведку возле места совершения предстоящего убийства. Также установлено, что во время совершения преступления киллер поддерживал видеосвязь с российским куратором, который координировал его действия. Сразу после убийства киллер избавился от огнестрельного оружия, сменил одежду и покинул город", — добавили детали в СБУ.

Пистолет Макарова, из которого были сделаны выстрелы, подозреваемый забрал возле одного из торговых центров города. Вознаграждения за преступление он так и не получил.

Ему уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по корыстным мотивам, по заказу и по предварительному сговору группой лиц (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Если его вину докажут в суде, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

В суде прокурор будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие проверяет версию о возможной координации этого преступления российскими спецслужбами.

Напомним, СБУ задержала в Киеве киллера ФСБ.

Также сообщалось, что польские силовики задержали киллера из Донбасса, который собирался убить Киевстонера.