Должна была убить оппозиционера возле спортзала: СБУ задержала в Киеве киллера ФСБ

СБУ задержала в Киеве агентку ФСБ, которая, по данным следствия, готовила убийство российского оппозиционера, возглавляющего одну из всеукраинских общественных организаций. Женщину задержали во время разведки места будущего покушения.

Служба безопасности Украины сорвала очередное покушение, спланированное российскими спецслужбами. Целью должен был стать российский оппозиционер, который ещё в 2022 году встал на сторону Украины с оружием в руках: сначала защищал Киевскую область, а затем воевал на востоке. Сейчас он возглавляет одну из общеукраинских общественных организаций. Заказчиком преступления, как установили следователи, была ФСБ, а выполнить его поручили женщине, которую контрразведчики задержали в Киеве.

План был такой: дождаться активиста возле спортзала, где он проводит тренировки по кикбоксингу, и выстрелить в него из пистолета. Однако до этого дело не дошло. Правоохранители следили за подозреваемой и задержали её недалеко от спорткомплекса в тот момент, когда она искала удобное место для выстрела.

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Задержанная не имеет работы и проживала в Мелитополе, который в настоящее время находится под оккупацией. Именно там к ней и обратились россияне: женщине предложили сотрудничество, пообещав взамен "замять" уголовное дело, связанное с наркотиками. После вербовки она прошла подготовку в оккупационном подразделении ФСБ, где её учили стрелять, ориентироваться на местности и не привлекать к себе внимания. В Украину её доставили в обход, через Беларусь в Житомир, а оттуда она отправилась в столицу.

Пистолет, изъятый в ходе обыска. Фото: СБУ

В Киеве агентка старалась не оставлять следов: часто переезжала из одной гостиницы в другую, а уходя, оставляла на дверях метки, которые должны были указывать на чужое присутствие в номере. Оружие с патронами ей заранее спрятали в лесопарке, а место тайника подсказал куратор. Именно этот пистолет сотрудники СБУ и изъяли во время обыска, вместе с телефоном, через который она поддерживала связь с россиянином. Кто является этим куратором, в СБУ уже знают.

Женщине предъявлено подозрение по статье о государственной измене в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без залога, а в случае доказательства вины ей грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.

Напомним, что в ходе разработки новых дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными "Геранями", в Украине удалось сбить вражеский беспилотник.

Кроме того, в Николаеве Львовской области возле здания ТЦК из автомобиля бросили взрывное устройство. В результате взрыва пострадал военнослужащий, а двух подозреваемых в совершении теракта СБУ уже задержала.