Мала вбити опозиціонера із засідки біля спортзалу: СБУ затримала в Києві кілерку ФСБ

СБУ затримала в Києві агентку ФСБ, яка, за даними слідства, готувала вбивство російського опозиціонера, що очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій. Жінку взяли під час розвідки місця майбутнього замаху.

Служба безпеки України зірвала черговий замах, спланований російськими спецслужбами. Ціллю мав стати російський опозиціонер, який ще у 2022 році став на бік України зі зброєю в руках: спочатку боронив Київщину, а потім воював на сході. Зараз він керує однією із загальноукраїнських громадських організацій. Замовником злочину, як встановили слідчі, була ФСБ, а виконати його доручили жінці, яку контррозвідники затримали в Києві.

План був такий: дочекатися активіста біля спортзалу, де він проводить тренування з кікбоксингу, і вистрілити в нього з пістолета. Проте до цього не дійшло. Правоохоронці стежили за підозрюваною і взяли її неподалік спорткомплексу в момент, коли вона шукала зручне місце для пострілу.

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Затримана є безробітною і мешкала в Мелітополі, який нині перебуває під окупацією. Там на неї й вийшли росіяни: жінці запропонували співпрацю, пообіцявши натомість "зам'яти" кримінальну справу, пов'язану з наркотиками. Після вербування вона пройшла підготовку в окупаційному підрозділі ФСБ, де її вчили стріляти, орієнтуватися на місцевості й не привертати уваги. До України її доправили обхідним шляхом, через Білорусь до Житомира, а вже звідти вона вирушила до столиці.

Пістолет, вилучений під час обшуку. Фото: СБУ

У Києві агентка намагалася не залишати слідів: часто переїжджала з одного готелю в інший, а виходячи, ставила на дверях позначки, які мали видати чужу присутність у номері. Зброю з патронами їй сховали заздалегідь у лісопарку, а місце тайника підказав куратор. Саме цей пістолет співробітники СБУ й вилучили під час обшуку, разом із телефоном, через який вона підтримувала зв'язок із росіянином. Хто є цим куратором, у СБУ вже знають.

Жінка отримала підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави, а в разі доведення вини їй світить довічне ув'язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, під час розробки нових дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними "Геранями", в Україні вдалося збити ворожий безпілотник.

Крім того, у Миколаєві Львівської області біля будівлі ТЦК з автомобіля жбурнули вибуховий пристрій. Від вибуху постраждав військовий, а двох підозрюваних у теракті СБУ вже затримала.