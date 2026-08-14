Киевстонера хотели убить в Варшаве: польские силовики задержали киллера из Донбасса

Украинский рэпер и видеоблогер Слевин Дадян, известный как Kyivstoner, мог стать мишенью киллера в Варшаве. Лицо, совершившее заказное убийство, было задержано польскими правоохранительными органами совместно с Агентством внутренней безопасности.

Об этом сообщил журналист RMF FM Кшиштоф Заса.

По его данным, задержанный киллер родом из Донбасса и, как утверждается, действовал по заданию российских спецслужб.

Слевин Дадян — это имя, которое Альберт Васильев использует после смены имени в США. Слевин — имя главного героя криминального триллера "Счастливое число Слевина", а фамилию Дадян он получил по материнской линии.

Ранее ФСБ России обвинила Альберта Васильева в организации поставок беспилотников в Московскую область.

По версии российской спецслужбы, эти дроны якобы планировали использовать для атак на стратегические объекты Москвы и области. Их, как утверждает ФСБ, переправляли из Словакии через Польшу и Беларусь. Также Россия внесла музыканта в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

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Кремль заявляет, что рэпер сотрудничает с украинскими спецслужбами. Kiyvstoner опровергает эти обвинения.

Альберт Васильев стал известен благодаря коротким юмористическим видео в интернете. Он был одним из основателей украинской группы "Грибы", а впоследствии начал сольную карьеру под псевдонимом Kiyvstoner.

Kyivstoner и атака дронов в Подмосковье: что известно

14 июля ФСБ России заявила, что Альберт Васильев якобы руководил подготовкой нападения на стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса в Московской области. По утверждению спецслужбы, в Россию контрабандой были ввезены 35 FPV-дронов, спрятанных среди партии испанской керамической плитки.

По данным ФСБ, груз поступил в Россию из Словакии через Беларусь. Беспилотники якобы были оснащены канадскими системами управления и иностранным взрывчатым веществом. Как заявили в спецслужбе, их обнаружили в ангаре недалеко от цели.

ФСБ также заявила, что место для запуска беспилотников готовили двое граждан Молдовы. Одного из них назвали россиянином с криминальным прошлым и бывшим бойцом ЧВК "Вагнер". Его задержали, после чего он якобы признал свою вину. Другой мужчина, которого обвинили в сокрытии дронов, по версии ФСБ, оказал сопротивление и погиб во время задержания.

Российская спецслужба не обнародовала доказательств в подтверждение этих заявлений. Kyivstoner опроверг обвинения и заявил, что не имеет отношения к подготовке атаки.

Напомним, 17 июля на российском телеканале "Россия 1" военный корреспондент Сергей Зенин назвал рэпера "террористом" и заявил, что его "уничтожение" якобы станет делом чести для российской разведки.

Во время эфира Зенин также сравнил Киевстонера с бывшим российским летчиком Максимом Кузьминовым, которого убили в Испании. Российский пропагандист намекнул, что подобная история может повториться с рэпером.