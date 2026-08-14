Київстонера хотіли вбити у Варшаві: польські силовики затримали кілера з Донбасу

Український репер і відеоблогер Слевін Дадян, відомий як Kyivstoner, міг стати ціллю кілера у Варшаві. Виконавця замовного вбивства затримали польські правоохоронці разом з Агентством внутрішньої безпеки.

Про це повідомив журналіст RMF FM Кшиштоф Заса.

За його даними, затриманий кілер походить із Донбасу та нібито діяв за завданням російських спецслужб.

Слевін Дадян — це ім’я, яке Альберт Васильєв використовує після зміни імені у США. Слевін — ім’я головного героя кримінального трилера “Щасливе число Слевіна”, а прізвище Дадян він отримав по материнській лінії.

Раніше ФСБ Росії звинуватила Альберта Васильєва в організації постачання безпілотників до Московської області.

За версією російської спецслужби, ці дрони нібито планували використати для атак на стратегічні об’єкти Москви та області. Їх, як стверджує ФСБ, переправляли зі Словаччини через Польщу та Білорусь. Також Росія внесла музиканта до списку осіб, причетних до екстремістської та терористичної діяльності.

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Кремль заявляє, що репер співпрацює з українськими спецслужбами. Kiyvstoner заперечує ці звинувачення.

Альберт Васильєв став відомим завдяки коротким гумористичним відео в інтернеті. Він був одним із засновників українського гурту “Гриби”, а згодом розпочав сольну кар’єру під ім’ям Kiyvstoner.

Kyivstoner і атака дронів у Підмосков’ї: що відомо

14 липня ФСБ Росії заявила, що Альберт Васильєв нібито керував підготовкою атаки на стратегічне підприємство оборонно-промислового комплексу в Московській області. За твердженням спецслужби, до Росії контрабандою завезли 35 FPV-дронів, схованих серед партії іспанської керамічної плитки.

За даними ФСБ, вантаж потрапив до Росії зі Словаччини через Білорусь. Безпілотники нібито були оснащені канадськими системами керування та іноземною вибухівкою. Як заявили у спецслужбі, їх виявили в ангарі поблизу цілі.

ФСБ також заявила, що місце для запуску безпілотників готували двоє громадян Молдови. Одного з них назвали росіянином із кримінальним минулим і колишнім бійцем ПВК “Вагнер”. Його затримали, після чого він нібито визнав провину. Інший чоловік, якого звинуватили у приховуванні дронів, за версією ФСБ, чинив опір і загинув під час затримання.

Російська спецслужба не оприлюднила доказів на підтвердження цих заяв. Kyivstoner заперечив звинувачення та сказав, що не має стосунку до підготовки атаки.

Нагадаємо, 17 липня на російському телеканалі “Росія 1”. Військовий кореспондент Сергій Зенін назвав репера “терористом” і заявив, що його “знищення” нібито стане справою честі для російської розвідки.

Під час ефіру Зенін також порівняв Київстонера з колишнім російським льотчиком Максимом Кузьміновим, якого вбили в Іспанії. Російський пропагандист натякнув, що подібна історія може повторитися з репером.