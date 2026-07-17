"Знищення Київстонера — справа честі": у РФ реперу погрожують смертю у прямому ефірі

На федеральному телеканалі "Росія 1" вийшов сюжет про українського репера Kyivstoner, якого ФСБ звинуватила в організації теракту та внесла до списку терористів.

У ефірі музиканта назвали "свинею" і заявили, що його "знищення" нібито стане завданням для російської розвідки. У сюжеті Київстонера, справжнє ім’я якого Альберт Васильєв, його також порівняли з російським льотчиком Максимом Кузьміновим, убитим в Іспанії. Фокус зібрав усе, що відомо.

Військовий кореспондент ВГТРК Сергій Зенін у ефірі кремлівського телеканалу "Росія 1" виступив із заявою щодо колишнього учасника гурту "Гриби" у сюжеті програми "Вести", присвяченому запобіганню, за версією ФСБ, атаці безпілотників у Підмосков’ї.

Зенін назвав музиканта "терористом", а потім натякнув на можливість його вбивства, провівши паралель із колишнім російським льотчиком Максимом Кузьміновим, якого після втечі в Україну застрелили в Іспанії.

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"Знайдуть. Це не вперше. Пам'ятаєте, як закінчилося життя зрадника-пілота, який вбив екіпаж і викрав бойовий вертоліт до України. В одній з іспанських провінцій продірявлене кулями тіло переїхали автомобілем. Тоді це був випадковий збіг обставин. Чому б випадково щось подібне не могло повторитися", — заявив Зенін.

Зенін також назвав репера "наркодилером із паспортами України та США. А тепер ще й терорист, знищення якого для нашої розвідки буде справою честі", — сказав Зенін. За його словами, репер живе "десь у Словаччині" і має "схованку в Іспанії".

Kyivstoner та атака дронів на Підмосков’ї — усі подробиці цієї історії

14 липня ФСБ зробила несподівану заяву, в якій стверджувалося, що саме Альберт Васильєв "координував підготовку нападу на стратегічне підприємство ВПК у Московській області".

Співробітники ФСБ заявили, що до Росії контрабандою було ввезено 35 FPV-дронів, захованих у партії іспанської керамічної плитки, яку привезли до РФ через Білорусь із Братислави. Безпілотники з канадськими системами керування та іноземною вибухівкою знайшли в ангарі поруч із ціллю.

Далі історія з колишнім учасником групи "Гриби" набула нових подробиць: нібито приміщення для запуску готували двоє громадян Молдови, а виконавцем став росіянин із кримінальним минулим, якого згодом назвали колишнім бійцем ПВК "Вагнер". Росіянина затримали, і він у всьому зізнався, а його спільник, який ховав дрони в італійській плитці, чинив опір і був убитий силовиками. Жодних доказів цієї історії ФСБ не надала.

Kyivstoner уже зробив кілька заяв, відповівши ФСБ

Сам Альберт Васильєв спростував усі звинувачення, опублікувавши відео з реакцією: "Що, б***ь?", а згодом заявив, що "не знає, чим заслужив таку увагу", і додав:

"Я розслабляюся, брате, граю в DoTa. Яка, б***ь, організація чого-небудь?", — повідомив репер. Потім він опублікував ще одне відео, в якому заявив, що "не треба йому приклеювати баригу": "Який кокаїн, для мене це неприйнятно", — повідомив Альберт.

Альберт Васильєв, або Kyivstoner — український репер, відеоблогер та актор, який здобув популярність як учасник гурту "Гриби" і тривалий час працював у Росії. Незадовго до російського вторгнення він повернувся в Україну, а після початку війни засудив дії Росії.

Нагадаємо, "Фокус" писав про Максима Кузьмінова, якого вбили в Іспанії. У серпні 2023 року він викрав у Україну російський вертоліт Мі-8, за що отримав 500 тисяч доларів. Під час викрадення двоє членів екіпажу вертольота були вбиті.

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