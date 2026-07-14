"Найбезпонтовіша інвестиція": Kyivstoner емоційно відповів на звинувачення ФСБ

Український репер і блогер Альберт Васильєв, більш відомий як Kyivstoner, раптово опинився в полі зору Федеральної служби безпеки РФ.

Російські силовики звинуватили музиканта, який є громадянином України та США, у нібито причетності до підготовки дронової атаки ЗСУ на "стратегічне підприємство" у Підмосков’ї. Цю інформацію поширив ресурс ТАСС.

Повідомляється, що Kyivstoner нібито координував дії виконавців та організував доставку 35 FPV-дронів до орендованого приміщення поблизу об’єкта, який був ціллю. За версією ФСБ, безпілотники нібито були оснащені вибухівкою і могли долати системи радіоелектронної боротьби. У підсумку, стверджують вони, виконавця атаки затримано, а дрони знищено.

Орендар складу, де зберігалися безпілотники, під час затримання нібито чинив збройний опір і загинув.

Відео дня

Силовики стверджують, що під час підготовки теракту Kyivstoner перебував у Європі, звідки керував своїми спільниками. Жодних суттєвих доказів на підтвердження цих заяв вони не надали. Також музиканта звинуватили у розповсюдженні наркотиків.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко поділився публікаціями ТАСС на цю тему та написав:

"Київстонер виявився глибоко законспірованим агентом українських спецслужб і збирався підірвати Підмосков’я. Це не жарт. Наш слоняра. Ось чому він у мене про дрони питав у інстаграмі".

Сам Kyivstoner не в захваті від раптової слави. У своїх сторіз в Instagram він опублікував відео, в якому вибухнув нецензурною лайкою:

"До кінця літа залишилося 48 днів. Хоч би дожити до кінця цього літа. Що я хочу сказати, братва? Насправді увага — це класно, але така — на…й! Я не знаю, чим я заслужив таку увагу. Просто у мене запитання: навіщо?! Я розумію, якби я був десь там чимось на кшталт активного. Я збитий льотчик. На…й стільки бабок в…ти взагалі саме на те, щоб позначити мене ось так? Я не знаю, хто це зробив і на…я, але це твоя найбезпонтовіша інвестиція, яка тільки могла бути, братуха… Я, б…дь, чилю, братан, я в доту є…в. Яка, на…й, організація чого-небудь?"

Він також заперечив звинувачення у розповсюдженні кокаїну.

"На… ви мені баригу клепите. Для мене це неприйнятно!" — заявив Альберт.

Увага! У відео міститься ненормативна лексика.

Хто такий Kyivstoner

Альберт Васильєв, більш відомий під псевдонімами Kyivstoner, FEARMUCH, "Бюджетний Гай Річі", "Кореспондент Радужний" та "Невідомість", — український відеоблогер і репер. Він також був учасником проєкту "Гриби". Васильєв родом із Києва.

Разом із російським репером Бастою вів випуск на YouTube-каналі GazLive. Його дружина Аліна Боул розповіла, що після повномасштабного вторгнення Росії артист виїхав з України за паспортом громадянина США.

У січні 2024 року Васильєв посварився із захисником "Азовсталі" Давидом "Хіміком" Касаткіним. Він заявив, що той міг би не давати інтерв’ю, а загинути на війні. Київстонер також стверджував, що український захисник нібито працює на Службу безпеки України.

У 2021 році його звинуватили у проросійських поглядах, однак сам репер спростував це, заявивши, що засуджує російську агресію.

Нагадаємо, у мережі засудили бойфренда Ріанни за "підтримку" РФ.

Також повідомлялося, що журналіст, видаючи себе за 22-річну дівчину, отримав пропозицію від ФСБ.