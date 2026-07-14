"Самая беспонтовая инвестиция": Kyivstoner эмоционально ответил на обвинения ФСБ

Украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, больше известный как Kyivstoner, внезапно оказался в поле зрения Федеральной службы безопасности РФ.

Российские силовики обвинили музыканта, который является гражданином Украины и США, в якобы причастности к подготовке дроновой атаки ВСУ на "стратегическое предприятие" в Подмосковье. Эту информацию распространил ресурс ТАСС.

Сообщается, что Kyivstoner якобы координировал действия исполнителей и организовал доставку 35 FPV-дронов в арендованное помещение возле объекта, который был целью. По версии ФСБ, беспилотники якобы были оснащены взрывчаткой и могли преодолевать системы радиоэлектронной борьбы. В итоге, утверждают они, исполнитель атаки был задержан, а дроны уничтожены.

Арендатор склада, где хранились беспилотники, при задержании якобы оказывал вооруженное сопротивление и погиб.

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Силовики утверждают, что во время подготовки теракта Kyivstoner находился в Европе, откуда руководил подельниками. Никаких существенных подтверждений этим заявлениям они не предоставили. Также музыканта обвинили в распространении наркотиков.

Советник министра обороны Сергей Стерненко поделился постами ТАСС на эту тему и написал:

"Киевстонер оказался глубоко законспирированным агентом украинских спецслужб и собирался взорвать Подмосковье. Не шутка. Наш слоняра. Вот почему он у меня о дронах спрашивал в инстаграмме".

Сам Kyivstoner от свалившейся славы не в восторге. В сторис Instagram он разместил видео, в котором разразился нецензурной бранью:

"До конца лета осталось 48 дней. Хоть бы увидеть конец этого лета. Шо хочу сказать, братва? На самом деле внимание — это классно, но такое — на…й надо! Я не знаю, чем я удостоился такого внимания. Просто у меня вопрос: зачем?! Я понимаю, если бы я был там где-то шо-то типа активный. Я сбитый летчик. На…й столько бабок в…ть вообще именно в то, чтобы обозначить меня вот так вот? Я не знаю, кто это сделал и на…я, но это твоя самая беспонтовая инвестиция, которая могла лишь быть, братуха… Я б..дь, чилю, братан, я в доту е…л. Кой на..й организация чего либо?"

Он также опроверг обвинения в распространении кокаина.

"На…й вы мне барыгу клепите. Мне это неприемлемо!" — заявил Альберт.

Осторожно! В видео присутствует неномативная лексика.

Кто такой Kyivstoner

Альберт Васильев, более известный под псевдонимами Kyivstoner, FEARMUCH, "Бюджетный Гай Ричи", "Корреспондент Радужный" и "Неизвестность" является украинским видеоблогером и рэпером. Он также был участником проекта "Грибы". Васильев родом из Киева.

Вместе с российским рэпером Бастой вел выпуск на YouTube GazLive. Его жена Алина Боул рассказала, что после полномасштабного вторжения России артист выехал из Украины по паспорту гражданина США.

В январе 2024 года Васильев повздорил с защитником "Азовстали" Давидом "Химиком" Касаткиным. Он заявил, что тот мог бы не давать интервью, а погибнуть на войне. Киевстонер также говорил, что украинский защитник якобы работает на Службу безопасности Украины.

В 2021 году он столкнулся с обвинениями в пророссийских взглядах, однако сам рэпер опроверг это, заявив, что осуждает российскую агрессию.

Напомним, в сети осудили бойфренда Рианны за "поддержку" РФ.

Также сообщалось, что журналист под видом 22-летней девушки получил предложение от ФСБ.