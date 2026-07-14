В ФСБ обвинили Kyivstoner в подготовке атаки дронов на Подмосковье: рэпер отреагировал
Российская ФСБ заявила, что украинский рэпер и блогер Kyivstoner якобы причастен к организации массированной атаки дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье.
Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на ФСБ РФ.
В российской спецслужбе утверждают, что атаку якобы готовила СБУ. По версии ФСБ, для нанесения удара планировалось задействовать 35 FPV-дронов, собранных в Киеве и оснащенных канадскими системами управления.
"К организации теракта в Подмосковье под покровительством СБУ причастен Альберт Васильев, известный как украинский рэпер и блогер Kyivstoner", — заявили в ФСБ РФ.
Kyivstoner — сценический псевдоним Альберта Васильева, украинского рэпера и видеоблогера из Киева. Он также известен как бывший участник музыкального проекта "Грибы", после ухода из которого начал сольную карьеру.
По утверждению российской стороны, беспилотники якобы были контрабандным путем доставлены в Россию в партии испанской керамической плитки через Словакию и Польшу. ФСБ также заявила о якобы содействии со стороны европейских спецслужб.
В РФ утверждают, что двое граждан Молдовы подготовили арендованный ангар для запуска дронов, после чего покинули страну. Арендатор ангара, которого российская спецслужба назвала завербованным Киевом, якобы оказал вооруженное сопротивление и был убит в ходе перестрелки.
ФСБ также заявила, что для активации незаконно приобретенных SIM-карт, которые якобы использовались в беспилотниках, СБУ привлекла детей в возрасте от 13 до 16 лет.
По версии российской спецслужбы, после запуска все дроны были уничтожены спецподразделением ФСБ. В результате инцидента никто не пострадал.
Сам Kyivstoner уже отреагировал на заявления российской ФСБ. В Instagram Stories рэпер выразил удивление тем, что его имя связали с атакой дронов.
"Что, б**дь", — спрашивает Васильев в видео.
На момент публикации украинская сторона не сообщала об атаке на предприятие в Подмосковье и не комментировала заявления ФСБ о якобы причастности СБУ и Kyivstoner.
Ранее "Фокус" писал о дроновой атаке на российский Таганрог. По словам очевидцев, в районе порта в течение всей ночи раздавались мощные взрывы. После серии ударов над городом поднялся густой черный дым.
Позже появилась информация об атаке беспилотников на Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ. На опубликованных в сети видео видно, что после ударов на территории предприятия вспыхнул пожар.