У ФСБ звинуватили Kyivstoner у підготовці атаки дронів на Підмосков'я: репер відреагував

Російська ФСБ заявила, що український репер і блогер Kyivstoner нібито причетний до організації масованої атаки дронів на стратегічне підприємство в Підмосков'ї.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство "ТАСС" із посиланням на ФСБ РФ.

У російській спецслужбі стверджують, що атаку нібито готувала СБУ. За версією ФСБ, для удару планували використати 35 FPV-дронів, зібраних у Києві та оснащених канадськими системами керування.

"До організації теракту в Підмосков'ї під патронажем СБУ причетний Альберт Васильєв, відомий як український репер і блогер Kyivstoner", — заявили у ФСБ РФ.

Kyivstoner — сценічний псевдонім Альберта Васильєва, українського репера та відеоблогера з Києва. Він також відомий як колишній учасник музичного проєкту "Гриби", після виходу з якого почав сольну кар'єру.

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За твердженням російської сторони, безпілотники нібито контрабандою доставили до Росії у партії іспанської керамічної плитки через Словаччину та Польщу. ФСБ також заявила про нібито сприяння європейських спецслужб.

Скриншот повідомлень ТАСС про атаку Фото: Скриншот

У РФ стверджують, що двоє громадян Молдови підготували орендований ангар для запуску дронів, після чого виїхали з країни. Орендар ангара, якого російська спецслужба назвала завербованим Києвом, нібито чинив збройний опір і був убитий вогнем у відповідь.

ФСБ також заявила, що для активації незаконно придбаних SIM-карт, які нібито використовували у безпілотниках, СБУ залучила дітей віком від 13 до 16 років.

За версією російської спецслужби, після запуску всі дрони знищив спецпідрозділ ФСБ. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Сам Kyivstoner уже відреагував на заяви російської ФСБ. В Instagram Stories репер висловив здивування через те, що його ім'я пов'язали з атакою дронів.

"Шо, на**й", — запитує Васильєв у відео.

На момент публікації українська сторона не повідомляла про атаку на підприємство в Підмосков'ї та не коментувала заяви ФСБ щодо нібито причетності СБУ і Kyivstoner.

Раніше Фокус писав про дронову атаку на російський Таганрог. За словами очевидців, у районі порту протягом усієї ночі лунали потужні вибухи. Після серії ударів над містом піднявся густий чорний дим.

Пізніше з'явилася інформація про атаку безпілотників на Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. На оприлюднених у мережі відео видно, що після ударів на території підприємства спалахнула пожежа.