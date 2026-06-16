Убийство военного за 5000 долларов: журналист под видом 22-летней девушки получил предложение от ФСБ

Журналист, выдавая себя за 22-летнюю девушку из Киева, получил от предполагаемого вербовщика предложение за 5000 долларов убить украинского военнослужащего. Для этого он создал в Telegram аккаунт с женским именем и откликнулся на объявление о высокооплачиваемой работе.

Об этом сообщили в фильме "Следствия.Инфо" под названием "Балерины ФСБ. Украинки на службе у россиян".

Журналист Олег Котюжанский получил редакционное задание проверить, как работают схемы вербовки, кто за ними стоит и сколько платят за выполнение таких заданий.

По легенде, это была 22-летняя киевлянка Маша Брагина, которой нужны были деньги. Уже в течение часа после появления в чатах по поиску работы журналист начал получать предложения о поджогах автомобилей ТЦК, полиции и военных, установке взрывчатки и проведении разведки на местности.

В одном из чатов собеседник в личной переписке предложил 5000 долларов за убийство любого украинского военнослужащего. По его словам, исполнителю предстояло самостоятельно найти жертву. Также он описал способ убийства с помощью вещества, которое нужно было вылить под капот автомобиля.

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"Оплата — 5000 долларов. Всё это нужно снять на видео, не упустить момент. Что ты об этом думаешь, Машуня?", — написал вербовщик.

Переписка длилась около месяца. За это время собеседник сменил четыре аккаунта, объясняя это покупкой готовых учетных записей из разных стран. Журналистам не удалось установить его личность.

Журналист под прикрытием переписывался с сотрудником ФСБ Фото: Слідство. Інфо

Вербовщик использовал вымышленные имена и никнеймы, называл себя "большим боссом мафии" и отправлял голосовые сообщения с измененным голосом. Он также уверял, что обеспечит исполнителей одноразовыми аккаунтами, телефонами и средствами для изменения голоса.

Объясняя, почему для выполнения заданий стараются привлекать молодых девушек, куратор заявил: "Ты девушка, ты можешь спокойно передвигаться по стране. Ты не боишься ТЦК. С тобой может быть очень удобно работать".

Когда "Маша Брагина" переставала отвечать на сообщения, собеседник начинал ее оскорблять, а затем переходил к флирту.

"Ты просто классная, Маша. Мне нравишься. Я просто дурачусь", — написал он в одном из сообщений.

В "Слідстві.Інфо" отметили, что на момент начала этого эксперимента не было известно о случаях убийств военных, совершенных завербованными украинками. В то же время 10 июня глава Нацполиции Иван Выговский в интервью "Цензор.НЕТ" сообщил, что с начала 2026 года завербованные россиянами несовершеннолетние девушки убили пятерых украинских военных, а еще одно убийство удалось предотвратить.

После получения предложения об убийстве Олег Котюжанский обратился на горячую линию СБУ и отправил скриншот аккаунта вербовщика в чат-бот "Сжечь фсбешника". На момент публикации он не получил ответа.

Напомним, 4 июня в съемной квартире в Житомире обнаружили тело 27-летнего военнослужащего ВСУ. По предварительным выводам экспертов, причиной смерти стало отравление.

По данным следствия, к преступлению может быть причастна 17-летняя жительница Бердичева. Правоохранители полагают, что девушка переписывалась в Telegram с мужчиной, который может быть связан со спецслужбами РФ. В конце мая она получила через почтомат посылку с веществом, предварительно идентифицированным как метадон.

Ранее глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что с начала 2026 года правоохранители зафиксировали как минимум шесть случаев, когда завербованные российскими спецслужбами женщины и девушки получали через мессенджеры задания в отношении украинских военных.