Вбивство військового за $5000: журналіст під виглядом 22-річної дівчини отримав пропозицію від ФСБ

Журналіст під виглядом 22-річної дівчини з Києва отримав від ймовірного вербувальника пропозицію за $5000 вбити українського військового. Для цього він створив у Telegram акаунт із жіночим ім’ям і відгукнувся на оголошення про високооплачувану роботу.

Про це повідомили у фільмі “Слідства.Інфо” під назвою “Балерини ФСБ. Українки на службі у росіян”.

Журналіст Олег Котюжанський отримав редакційне завдання перевірити, як працюють схеми вербування, хто стоїть за ними та скільки платять за виконання таких завдань.

За легендою він був 22-річною киянкою Машею Брагіною, яка потребує грошей. Уже протягом години після появи в чатах із пошуку роботи журналіст почав отримувати пропозиції щодо підпалів автівок ТЦК, поліції та військових, встановлення вибухівки і проведення розвідки на місцевості.

В одному з чатів співрозмовник у приватному листуванні запропонував $5000 за вбивство будь-якого українського військового. За його словами, виконавець мав самостійно знайти жертву. Також він описав спосіб убивства за допомогою речовини, яку потрібно було вилити під капот автомобіля.

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“Оплачується 5000 доларів. Усе це потрібно зняти на відео, не проґавити момент. Що думаєш про це, Машуню?”, — написав вербувальник.

Листування тривало близько місяця. За цей час співрозмовник змінив чотири акаунти, пояснюючи це купівлею готових облікових записів із різних країн. Ідентифікувати його журналістам не вдалося.

Журналіст під прикритттям переписувався з працівником ФСБ Фото: Слідство. Інфо

Вербувальник використовував вигадані імена та нікнейми, називав себе “великим босом мафії” і надсилав голосові повідомлення зі зміненим голосом. Він також запевняв, що забезпечить виконавців одноразовими акаунтами, телефонами та засобами для зміни голосу.

Пояснюючи, чому для виконання завдань намагаються залучати молодих дівчат, куратор заявив: “Ти дівчина, ти спокійно можеш пересуватися країною. Ти не боїшся ТЦК. З тобою може бути дуже зручно працювати”.

Коли “Маша Брагіна” переставала відповідати на повідомлення, співрозмовник починав її ображати, а згодом переходив до флірту.

“Та ти класна, Машо. Подобаєшся мені. Я просто дуркую”, — написав він в одному з повідомлень.

У “Слідстві.Інфо” зазначили, що на момент початку цього експерименту не було відомо про випадки вбивств військових, скоєних завербованими українками. Водночас 10 червня голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв’ю “Цензор.НЕТ” повідомив, що від початку 2026 року завербовані росіянами неповнолітні дівчата вбили п’ятьох українських військових, а ще одному вбивству вдалося запобігти.

Після отримання пропозиції про вбивство Олег Котюжанський звернувся на гарячу лінію СБУ та надіслав скриншот акаунта вербувальника до чат-бота “Спали ФСБешника”. Станом на момент публікації зворотного зв’язку він не отримав.

Нагадаємо, 4 червня в орендованій квартирі в Житомирі знайшли тіло 27-річного військовослужбовця ЗСУ. За попередніми висновками експертів, причиною смерті стало отруєння.

За даними слідства, до злочину може бути причетна 17-річна жителька Бердичева. Правоохоронці вважають, що дівчина листувалася в Telegram із чоловіком, який може бути пов’язаний зі спецслужбами РФ. Наприкінці травня вона отримала через поштомат посилку з речовиною, попередньо ідентифікованою як метадон.

Раніше голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що від початку 2026 року правоохоронці задокументували щонайменше шість випадків, коли завербовані російськими спецслужбами жінки та дівчата отримували через месенджери завдання щодо українських військових.