"Уничтожение Киевстонера — дело чести": в РФ рэперу угрожают смертью в прямом эфире

На федеральном телеканале "Россия 1" вышел сюжет об украинском рэпере Kyivstoner, которого ФСБ обвинила в организации теракта и внесла в список террористов.

В эфире музыканта назвали "свиньей" и заявили, что его "уничтожение" якобы станет задачей для российской разведки. В сюжете Киевстонера, настоящее имя которого Альберт Васильев, также сравнили его с российским летчиком Максимом Кузьминовым, убитым в Испании. Фокус собрал все, что известно.

Военный корреспондент ВГТРК Сергей Зенин в эфире кремлевского телеканала "Россия 1" сделал заявление про бывшего участника группы "Грибы" в сюжете программы "Вести", посвященном предотвращенной, по версии ФСБ, атаке беспилотников в Подмосковье.

Зенин назвал музыканта "террористом", а затем намекнул на возможность его убийства, проведя параллель с бывшим российским летчиком Максимом Кузьминовым, который после побега в Украину был застрелен в Испании.

Відео дня

"Найдут. Не впервой. Помните, как закончил свое присутствие на этом свете предатель-летчик, убивший экипаж и угнавший на Украину боевой вертолет. В одной из испанских провинций изрешеченное пулями тело переехали автомобилем. Тогда это было случайное стечение обстоятельств. Почему бы случайно подобное не могло бы повториться", — заявил Зенин.

Зенин также назвал рэпера "наркодилером с паспортом Украины и США. А теперь и террорист, уничтожение которого для нашей разведки будет делом чести", — сказал Зенин. По его словам, рэпер живет "где-то в Словакии" и у него "есть нора в Испании".

Kyivstoner и атака дронов на Подмосковье – все подробности истории

14 июля ФСБ сделала неожиданное заявление в котором утверждалось, что именно Альберт Васильев "координировал подготовку атаки на стратегическое предприятие ВПК в Московской области".

ФСБшники заявили, что в Россию контрабандой завезли 35 FPV-дронов, спрятанных внутри партии испанской керамической плитки, которую привезли в РФ через Беларусь из Братиславы. Беспилотники с канадскими системами управления и иностранной взрывчаткой нашли в ангаре рядом с целью.

Далее история с бывшим участником группы "Грибы" обросла подробностями: якобы помещение для запуска готовили двое граждан Молдовы, а исполнителем стал россиянин с криминальным прошлым, далее его назвали бывшим бойцом ЧВК "Вагнер". Россиянина задержали и он во всем признался, а его сообщник, который прятал дроны в итальянской плитке, отстреливался и был убит силовиками. Никаких доказательств этой истории ФСБ не представила.

Kyivstoner уже сделал несколько заявлений, ответив ФСБ

Сам Альберт Васильев опроверг все обвинения, опубликовав видео с реакцией: "Шо, н***й?", а позже заявил, что "не знает, чем удостоился такого внимания" и добавил:

"Я чиллю, братан, я в Доту ебашу. Какая н***й организация чего-либо?", — сообщил рэпер. Потом он опубликовал еще одно видео, в котором заявил, что "не надо ему клеить барыгу": "Какой кокаин, для меня это неприемлимо", — сообщил Альберт.

Альберт Васильев, или Kyivstoner — украинский рэпер, видеоблогер и актер, получивший известность как участник группы "Грибы" и долгое время работавший в России. Незадолго до российского вторжения он вернулся в Украину, а после начала войны он осудил действия России.

Напомним, Фокус писал о Максиме Кузьминове, который был убит в Испании. Он в августе 2023 года угнал в Украину российский вертолет Ми-8, за что получил 500 тысяч долларов. При угоне двое членов экипажа вертолета были убиты.

Также мы рассказывали об эмоциональной реакции Киевстонера на новости из России.