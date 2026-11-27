27 листопада в Україну з тимчасово окупованих територій Криму, Херсонської та Запорізької областей, а також з РФ вдалося повернути дев’ятьох дітей.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, місія з повернення дітей була непростою. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє ресурс "Новини.Live"

"Тут є діти, яких ми намагалися повернути не один рік. Це були різні переговори за участю різних посередників. І ось лише у 2026 році, коли ми окремо залучили Меланію Трамп, сьогодні ви бачите позитивний результат завершення цих переговорів", — зазначив посадовець.

Щодо ймовірності ще одного гуманітарного перемир’я на кшталт Олешок, Лубінець був обережним у своїх прогнозах.

Він розповів, що наразі тривають переговори з російською стороною за безпосередньої участі Меланії Трамп та її спеціального радника Марка Бекмана:

Відео дня

"Є нові хороші новини, і ми організовуємо гуманітарну місію, подібну до тієї, що була в Олешках. З українського боку ми зробили все можливе для запуску нової гуманітарної місії, тому зараз, як я вже сказав, ми перебуваємо в процесі перемовин".

Лубінець також повідомив, що над поверненням цієї групи дітей працював весь Офіс омбудсмена та він особисто, і все відбувалося в рамках президентської програми. У непростих переговорах брала участь американська сторона, а питання логістики вирішували офіцери Служби зовнішньої розвідки та СБУ.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, сьогодні до України повернули дев’ятьох дітей — Валерію, Марту, Миколу, Софію, Давида, Олексія, Олександра, Руслана та восьмирічного Артема. Також повернулися Анастасія, вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки, і бабуся, котра супроводжує онука.

"Дякую першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво. Я вдячний омбудсмену та його команді за безпосередню роботу. Вдячний усім нашим людям, які докладають зусиль у межах ініціативи Bring Kids Back UA, щоб діти могли повернутися в Україну. І я дякую всім партнерам, які працюють з нами у форматі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і надають допомогу. Вже повернуто 2875 дітей. Пам’ятаємо про кожного й кожну. Робимо все, щоб знайти їх і повернути рідним та близьким", — написав він.

Дітей зустрічали на батьківщині з прапорами України Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Сама Меланія Трамп також прокоментувала цю подію. У своїх соцмережах вона написала, що відбулося возз’єднання ще дев’яти українських дітей з їхніми родинами "за повної співпраці російського та українського лідерів".

"Я й надалі рішуче налаштована продовжувати свою гуманітарну діяльність та об’єднувати сім’ї", — заявила вона.

Нагадаємо, як Меланія Трамп стала посередницею в гуманітарних переговорах.

Також повідомлялося, що Меланія Трамп заінтригувала заявою про "різдвяне диво" для України.