27 ноября в Украину из временно оккупированных территорий Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также из РФ удалось вернуть девятерых детей.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, миссия возвращения детей была непростой. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, сообщает ресурс "Новини.Live"

"Тут есть дети, которых мы старались вернуть не один год. Это были разные переговоры при участии разных посредников. И вот только в 2026 году, когда мы отдельно привлекли Меланию Трамп, сегодня вы видите позитивный результат завершения этих переговоров", — отметил чиновник.

Что касается вероятности еще одного гуманитарного перемирия по типу Олешек, Лубинец был осторожен в прогнозах.

Он рассказал, что сейчас продолжаются переговоры с российской стороной при прямом участии Мелании Трамп и ее спецсоветника Марка Бекмана:

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"Есть новые хорошие новости, и мы создаем похожую гуманитарную миссию, как в Олешках. С украинской стороны мы сделали все возможное для запуска новой гуманитарной миссии, поэтому сейчас, как я уже сказал, мы в процессе переговоров".

Лубинец также сообщил, что над возвращением этой группы детей работал весь Офис омбудсмена и он лично, и все делалось в рамках президентской программы. В непростых переговорах участвовала американская сторона, а вопросы логистики решали офицеры Службы внешней разведки и СБУ.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, сегодня в Украину вернули девять детей — Валерию, Марту, Николая, Софию, Давида, Руслана, Алексея, Александра и восьмилетнего Артема. Также приехали Анастасия, воспитанница Олешковского детского дома-интерната, нуждающаяся в особой поддержке, и бабушка, сопровождающая внука.

"Спасибо первой леди США Мелании Трамп за помощь и посредничество. Я благодарен Омбудсману и его команде за непосредственную работу. Благодарен всем нашим людям, прилагающим усилия в рамках инициативы Bring Kids Back UA, чтобы дети могли вернуться в Украину. И я благодарю всех партнеров, которые работают с нами в формате Международной коалиции за возвращение украинских детей и помогают. Уже возвращено 2875 детей. Помним о каждом и каждом. Делаем все, чтобы найти их и вернуть родным и близким", — написал он.

Детей встречали на родине с флагами Украины Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Прокомментировала событие и сама Мелания Трамп. У себя в соцсетях она написала, что произошло воссоединение еще девяти украинских детей с их семьями "при полном сотрудничестве российского и украинского лидеров".

"Я остаюсь решительно настроенной продолжать свою гуманитарную работу и объединять семьи", — заявила она.

Напомним, как Мелания Трамп стала посредницей в гуманитарных переговорах.

Также сообщалось, что Мелания Трамп заинтриговала заявлением о "рождественском чуде" для Украины.