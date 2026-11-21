Рождественское желание Мелании Трамп касается Украины, ведь первая леди США надеется, что к 25 декабря Киев и Москва смогут договориться о новом прекращении огня.

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что к Рождеству, которое отмечается 25 декабря, Украине и России удастся договориться об очередном прекращении огня. Она назвала мир в Украине самым желанным рождественским подарком и заявила, что новое перемирие может стать реальностью, если обе стороны проявят такое желание.

Об этом Мелания Трамп заявила 20 ноября во время мероприятия Fox News All-American Christmas Tree Lighting в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание The New York Post.

Так, отвечая на вопрос о рождественском желании, супруга президента США Дональда Трампа в первую очередь упомянула о мире во всем мире. При этом она особо подчеркнула необходимость нового прекращения огня именно в войне России против Украины.

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"Мир во всем мире, конечно. Но прежде всего я очень хотела бы, чтобы перемирие было более широким. Мы могли бы сделать это очень быстро, если бы этого хотели и Украина, и Россия. Возможно, к Рождеству у нас будет ещё одно прекращение огня", — сказала Мелания Трамп.

Таким образом, первая леди США выразила надежду на достижение новой договоренности между Киевом и Москвой до 25 декабря. При этом она не уточнила, идет ли речь о временном гуманитарном перемирии или о более широком прекращении боевых действий.

Что известно о предварительном перемирии с участием Мелании Трамп

Заявление первой леди США прозвучало после её участия в переговорах о локальном прекращении огня в оккупированных Олешках Херсонской области.

В октябре 2026 года Мелания Трамп сообщила, что ей удалось помочь договориться о временном перемирии между Украиной и Россией в этом районе. Его целью было обеспечить доставку гуманитарной помощи местным жителям и создать безопасный маршрут для эвакуации гражданского населения.

По информации Белого дома, договоренности предусматривали участие представителей обеих стран. Они должны были координировать гуманитарную операцию, в частности доставку продуктов, чистой воды и медикаментов, а также эвакуацию людей, желающих покинуть город.

5 ноября Мелания Трамп провела встречу в Белом доме с участием представителей Украины и России. Среди участников были глава украинской переговорной группы Давид Арахамия и специальный представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Тогда первая леди США заявила, что хотела бы использовать опыт достижения договоренностей по Олешко для достижения более широкого прекращения огня.

"Вместе мы можем создать нечто более долгосрочное, чем временное прекращение огня", — сказала она.

По данным Белого дома, в ходе гуманитарной операции из Олешек удалось эвакуировать почти 800 человек.

В то же время нынешнее заявление Мелании Трамп о желаемом перемирии до Рождества само по себе не означает, что Украина и Россия уже договорились о прекращении боевых действий. О достижении нового соглашения или согласовании его условий первая леди США не сообщала.

Напомним, недавно первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме торжественный прием, посвященный гуманитарной миссии в оккупированных Олешках в Херсонской области. Среди участников были украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и российский уполномоченный Яна Лантратова.

Кроме того, Фокус писал, что первая леди США Мелания Трамп может опередить своего мужа в борьбе за Нобелевскую премию мира благодаря участию в гуманитарной операции в оккупированных Олешках в Херсонской области. Британское издание The Telegraph обратило внимание на её роль в переговорах между Украиной и Россией, которые помогли организовать спасение мирных жителей.