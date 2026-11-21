Різдвяне бажання Меланії Трамп стосується України, адже перша леді США сподівається, що до 25 грудня Київ і Москва зможуть домовитися про нове припинення вогню.

Перша леді США Меланія Трамп висловила сподівання, що до Різдва, яке відзначають 25 грудня, Україні та Росії вдасться домовитися про чергове припинення вогню. Вона назвала мир в Україні найбажанішим різдвяним подарунком і заявила, що нове перемир’я може стати реальністю, якщо обидві сторони матимуть таке бажання.

Про це Меланія Трамп сказала 20 листопада під час заходу Fox News All-American Christmas Tree Lighting у Нью-Йорку. Про її заяву повідомило видання The New York Post.

Так, відповідаючи на запитання про різдвяне бажання, дружина президента США Дональда Трампа насамперед згадала про мир у всьому світі. Водночас окремо наголосила на необхідності нового припинення вогню саме у війні Росії проти України.

Відео дня

"Мир у всьому світі, звичайно. Але насамперед я дуже хотіла б більшого припинення вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якби цього хотіли і Україна, і Росія. Можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню", — сказала Меланія Трамп.

Таким чином, перша леді США висловила сподівання на нову домовленість між Києвом і Москвою до 25 грудня. Водночас вона не уточнила, чи йдеться про тимчасове гуманітарне перемир'я, чи про ширше припинення бойових дій.

Що відомо про попереднє перемир'я за участю Меланії Трамп

Заява першої леді США прозвучала після її участі в переговорах щодо локального припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області.

У жовтні 2026 року Меланія Трамп повідомила, що їй вдалося допомогти домовитися про тимчасове перемир'я між Україною та Росією в цьому районі. Його метою було забезпечити доставлення гуманітарної допомоги місцевим жителям і створити безпечний маршрут для евакуації цивільних.

За інформацією Білого дому, домовленості передбачали участь представників обох країн. Вони мали координувати гуманітарну операцію, зокрема доставлення продуктів, чистої води та медикаментів, а також евакуацію людей, які хотіли залишити місто.

5 листопада Меланія Трамп провела зустріч у Білому домі за участю представників України та Росії. Серед учасників були керівник української переговорної групи Давид Арахамія та спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

Тоді перша леді США заявила, що хотіла б використати досвід домовленостей щодо Олешок для досягнення ширшого припинення вогню.

"Разом ми можемо створити щось більш тривале, ніж тимчасове припинення вогню", — сказала вона.

За даними Білого дому, під час гуманітарної операції з Олешок вдалося евакуювати майже 800 людей.

Водночас нинішня заява Меланії Трамп про бажане перемир'я до Різдва сама по собі не означає, що Україна та Росія вже домовилися про припинення бойових дій. Про досягнення нової угоди або погодження її умов перша леді США не повідомляла.

Нагадаємо, нещодавно перша леді США Меланія Трамп провела у Білому домі урочистий прийом, присвячений гуманітарній місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Серед його учасників були український омбудсмен Дмитро Лубінець та російська уповноважена Яна Лантратова.

Також Фокус писав, що перша леді США Меланія Трамп може випередити власного чоловіка в боротьбі за Нобелівську премію миру завдяки участі в гуманітарній операції в окупованих Олешках на Херсонщині. Британське видання The Telegraph звернуло увагу на її роль у переговорах між Україною та Росією, які допомогли організувати порятунок цивільних.