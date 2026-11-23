Первая леди США Мелания Трамп, которая до недавнего времени не имела большого опыта в международных делах, через своего давнего агента наладила контакты с представителями Украины и России на переговорах.

Первая леди США Мелания Трамп присоединилась к переговорам между Украиной и Россией благодаря своему личному консультанту, продюсеру документального фильма о первой леди США Марку Бекману. В течение года он налаживал контакты с российским представителем Кириллом Дмитриевым, пишет The New York Times.

Как пишет NYT, позже Бекман наладил контакты также с представителем Украины на переговорах Давидом Арахамией. Благодаря этим налаженным связям первая леди смогла вмешаться в переговоры о гуманитарном перемирии в Олешках в Херсонской области.

Издание пишет, что инициатива о перемирии возникла после того, как украинская сторона не смогла самостоятельно решить проблему города, отрезанного от поставок продуктов из-за российских атак. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил обратиться к Мелании Трамп, ведь ранее она уже помогала возвращать украинских детей из России. Первая леди узнала о ситуации в Олешках во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2026 года.

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По словам лиц, участвовавших в обсуждениях, супруга президента США стала заметной фигурой в дипломатическом процессе, в то время как официальные представители президента Трампа прилагают длительные усилия, чтобы положить конец войне в Украине. Мелания присоединилась к переговорам, имея в распоряжении неформальные каналы связи с ключевыми фигурами по обе стороны конфликта.

Как Мелания налаживала связи с Украиной и РФ

Издание отмечает, что для ведения переговоров Бекман использовал свои контакты с Дмитриевым, с которым регулярно общался — иногда даже по несколько раз в день. Он изучал проекты соглашений, помогал согласовывать формулировки и разрешать споры между сторонами.

Например, когда Украина и Россия не смогли прийти к соглашению относительно географического определения Олешок, Бекман предложил подготовить два отдельных документа: на русском языке — с формулировками Кремля, а на украинском — с определением города как оккупированной украинской территории. В то же время практические условия перемирия в обоих документах были одинаковыми.

Также в материале говорится, что ещё одним результатом его посредничества стала договоренность разрешить жителям Олешок выезжать без предварительного предоставления списков с их именами. Как рассказал Арахамия, когда украинской стороне не удавалось договориться с россиянами, она обращалась именно к Бекману. Тот ежедневно информировал Меланию о ходе переговоров и передавал ей все документы.

После завершения мирной миссии Мелания Трамп лично приняла представителей Украины и России в Белом доме. Более того, она организовала их совместное размещение, усадив украинских и российских чиновников рядом. Такой шаг вызвал критику, поскольку мог создать впечатление равенства между государством-агрессором и страной, которая защищается. В то же время Арахамия признал, что, несмотря на неоднозначность такого формата, сотрудничество с первой леди стоило усилий ради спасения людей.

Украинская и российская делегации в Белом доме Фото: The White House

NYT также обращает внимание на то, что, в отличие от официальных переговорщиков Дональда Трампа — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, — Мелания действовала через собственный канал связи с представителями обеих сторон. Она публично не осуждала Россию, а её посредничество, по мнению критиков, могло помочь Кремлю представить себя участником мирного процесса, а не стороной, ответственной за войну.

Дипломатические шаги Мелании Трамп помогли усилить российскую пропаганду, изменив восприятие её агрессивной войны, считает Эндрю С. Вайс, курирующий исследования по России в Фонде Карнеги за международный мир. По его словам, согласившись на предложенное Меланией Трамп прекращение огня, россияне "нашли способ предстать в роли спасителей, а не мучителей".

Напомним, что, как сообщал Фокус, 5 ноября в Белом доме состоялся прием по случаю завершения гуманитарной миссии в Олешках. Первая леди США Мелания Трамп встретилась с омбудсменами Украины и РФ и поблагодарила их за организацию спасения людей, которые не имели продовольствия, лекарств, воды и не могли уехать в безопасное место.

Кроме того, мы писали, что ходили слухи о том, что в отношениях Мелании с Дональдом Трампом не всё гладко, ведь в последние месяцы женщину не видели рядом с мужем во время многих его деловых поездок.