56-летняя Мелания замужем за Дональдом Трампом с 2005 года. За это время пара пережила немало взлетов и падений. Ходят слухи, что в их отношениях не всё гладко, ведь в последние месяцы первую леди США не видели рядом с мужем во время многих его деловых поездок.

Зато Дональда Трампа часто видели в компании его ближайших помощников — в частности, Натали Гарп — и членов семьи, таких как невестка Лара Трамп. Об этом сообщает The Irish Star.

Какие отношения у Трампа с Меланией

Источник утверждает, что супруги Трампы "почти не разговаривают" друг с другом и спят в разных комнатах Белого дома. Психолог Терри ДиМаттео предположила, что "полезность" первой леди для её мужа могла измениться.

Эксперт отметила, что в браках, где один из партнеров — нарцисс, всё часто воспринимается как чёрно-белое: либо всё хорошо, либо всё плохо, партнер либо ценен, либо обесценен, полезен или бесполезен.

"Когда меняется „полезность“ одного из супругов, могут измениться и сами отношения. Именно это мы и наблюдаем в случае с Трампами", — рассказала ДиМаттео.

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Мелания с Дональдом Трампом Фото: The White House

Грозит ли Дональду и Мелании развод

Психолог считает, что вопрос: "Что будет дальше?" — не обязательно означает развод. По её словам, нарциссический партнёр может принижать и отвергать своего мужа или жену, при этом сохраняя фасад брака, поскольку тот всё ещё выполняет определённую функцию.

Терри отметила, что в ситуации, когда отношения рушатся, есть один особенно важный аспект.

"Партнер знает всё. Мелании известны тайны Трампа: его поступки, его связи, то, что он стремится скрыть. Это делает её опасной для него. Она знает этого человека в частной жизни. Именно это делает жену особенно опасной для партнера-нарцисса — не потому, что она угрожает ему напрямую, а потому, что она обладает информацией, недоступной посторонним, — информацией, раскрытия которой он боится", — подчеркнула психолог.

Все боятся Меланию Трамп

Источник утверждает, что все в Белом доме боятся Мелании Трамп и её влияния. В то же время там считают, что отношения между президентом и его женой, вероятно, находятся в "наихудшей точке" со времён судебного процесса с участием Сторми Дэниелс.

"Речь здесь идет не о супругах, которые переживают кризис в отношениях и пытаются восстановить разрушенную связь. Это двое людей, которые совместно управляют тем, как их брак выглядит в глазах окружающих. И это подводит нас к вопросу о публичности. Поэтому я бы не сказала, что причиной ухудшения отношений в этом браке стало плохое общение. Плохое общение — неотъемлемая черта брака с нарциссом", — добавила психолог.

Дональд Трамп с Меланией Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мелания Трамп появилась на публике в роскошном наряде. Супруга американского президента надела клетчатое пальто и обула туфли-лодочки на высоких шпильках.

В сети стало вирусным видео, на котором во время подписания документа Дональд Трамп сделал замечание своей супруге. Передавая ей ручку для подписи, президент заявил: "Не знаю вообще, имеет ли её подпись какое-то значение".

Кроме того, президент США оказался в неловком положении после того, как его жена Мелания демонстративно уклонилась от поцелуя мужа. Папарацци успели запечатлеть этот момент на камеру.