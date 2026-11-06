"Деменция или инсульт": Дональд Трамп напугал странным поведением (фото)

Врачи утверждают, что у американского президента Дональда Трампа наблюдаются проблемы с контролем над своим ртом и конечностями. Это указывает на ряд возможных причин, связанных с состоянием здоровья лидера США.

4 ноября, после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах, Дональд Трамп появился на публике и напугал окружающих. Президент США прибыл на строительную площадку, где возводится бальный зал в стиле Белого дома. Папарацци обратили внимание на странное поведение лидера. Об этом сообщает The Daily Star.

Врачи встревожились поведением Трампа

Лидер США в течение 20 минут рассказывал о своём новом проекте, называя его "чудом". Камеры запечатлели, как Трамп общается со строителями и ставит автографы на защитных касках. В какой-то момент, держа в руках каску, Дональд начинает делать странные движения руками, при этом его рот остается широко открытым.

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Странное поведение Трампа Фото: Скрин видео Странное поведение Трампа Фото: Скрин видео

Врач Джон Пол Гаррисон охарактеризовал это как "очень странное поведение". В своём анализе он отметил:

"Мы видим здесь очень странное поведение. Собственно, мы уже неоднократно замечали, что у Трампа проблемы с контролем как над ртом, так и над конечностями. И, судя по всему, когда он держит этот защитный шлем, мы видим у него странные проявления, касающиеся как движений рта, так и движений рук. Всё это, похоже, происходит непроизвольно", — заявил медик.

Кроме того, врач назвал несколько возможных причин проблем со здоровьем американского президента. Вероятно, у Трампа произошёл фокальный приступ, при котором человек остаётся в сознании, либо у него проявились признаки деменции.

"Возможно, это фокальный приступ, либо проявления деменции, либо последствия рубцевания тканей мозга после инсульта — существует целый ряд неврологических причин, которые могут объяснить подобные явления", — подчеркнул врач.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Накануне Хэллоуина Дональд Трамп вместе с женой Меланией организовали праздник для детей возле Белого дома. Звездой соцсетей стал мальчик в костюме динозавра, устроивший настоящую истерику перед звездной парой.

Недавно президент США оказался в неловком положении после того, как его жена Мелания демонстративно уклонилась от поцелуя мужа.

Кроме того, Трамп публично поставил Меланию в неловкое положение. Во время подписания важного документа глава государства заявил, что автограф его возлюбленной якобы не имеет значения. Это вызвало смех у зрителей.