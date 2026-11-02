Мальчик устроил яростную истерику, увидев Трампа (видео)

Накануне Хэллоуина президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией организовали праздник для детей возле Белого дома. Звездой социальных сетей стал мальчик в костюме динозавра, устроивший настоящую истерику перед звездной парой.

Когда мальчика пытались подвести к Трампам, он начал сопротивляться, выставляя ноги, и кричать. Этот курьезный момент был запечатлен во время прямой трансляции из Белого дома. Подробнее — расскажет Фокус.

Мальчик испугался Трампов

В честь Хэллоуина Дональд Трамп и Мелания общались с детьми, которые были одеты в различные праздничные костюмы. Они радостно встречали малышей и угощали их конфетами.

Однако звездой социальных сетей стал мальчик в костюме динозавра. Малыш не на шутку устроил настоящую истерику, когда его пытались подвести к Трампам.

На опубликованном видео видно, как ребенок упирается ногами, кричит и хватает за ногу женщину, которая стояла рядом с ним. В итоге ей пришлось самой взять конфету у Трампов.

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Пользователи сети посмеялись и отметили, что этот мальчик способен распознавать зло.

"Ребёнок способен распознать зло, которое взрослые, черт бы их побрал, постоянно пытаются оправдать";

"Малыш, мы тебя понимаем. Ты — это каждый из нас!";

"До сих пор не укладывается в голове, как кто-то может подпускать своих детей к Трампу";

"Родители ни в коем случае не должны заставлять ребёнка общаться со взрослым, которого он боится!";

"Посмотрите, как успокоился малыш, когда отошел от Трампа. Дети всё чувствуют".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дональд Трамп и его жена Мелания встретили мальчика в советской военной форме. Рядом с ним стояла девочка в русском сарафане с кокошником.

Кстати, недавно президент США оказался в неловком положении после того, как его жена Мелания демонстративно уклонилась от поцелуя мужа.

Кроме того, Трамп публично поставил Меланию в неловкое положение. Во время подписания важного документа глава государства заявил, что автограф его возлюбленной якобы не имеет значения. Это вызвало смех у зрителей.