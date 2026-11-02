Хлопчик влаштував люту істерику, коли побачив Трампа (відео)

Напередодні Геловіну президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією організували святкування для дітей біля Білого дому. Зіркою соцмереж став хлопчик у костюмі динозавра, який влаштував справжню істерику перед зірковою парою.

Коли хлопчика намагалися підвести до Трампів, він почав впиратися ногами та кричати. Момент курйозного випадку помітили під час прямої трансляції Білого дому. Детальніше – розповість Фокус.

Хлопчик злякався Трампів

На честь Геловіна Дональд Трамп та Меланія спілкувалися з дітьми, які були одягнуті у різні святкові костюми. Вони радісно зустрічали малюків та пригощали їх цукерками.

Однак зіркою соцмереж став хлопчик у костюмі динозавра. Малюк не на жарт влаштував справжню істерику, коли його намагалися підвести до Трампів.

На оприлюдненому відео видно, як дитина впирається ногами, кричить та хапає жінку, яка була поруч із ним, за ногу. Зрештою, їй довелось самій взяти цукерку у Трампів.

Видео дня

Користувачі мережі посміялись і наголосили, що цей хлопчик – здатний розпізнати зло.

"Дитина здатна розпізнати зло, яке дорослі люди, хай їм грець, постійно намагаються виправдати";

"Малий, ми тебе розуміємо. Ти — це кожен із нас!";

"Досі не вкладається в голові, як хтось може підпускати своїх дітей до Трампа";

"Батьки в жодному разі не повинні змушувати дитину спілкуватися з дорослим, якого вона боїться!";

"Подивіться, як заспокоївся малий, коли відійшов від Трампа. Діти все відчувають".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дональд Трамп і його дружина Меланія зустріли хлопчика в радянській військовій формі. Поруч із ним була дівчинка у російському сарафані з кокошником.

До речі, нещодавно президент США опинився в незручному становищі після того, як його дружина Меланія показово ухилилася від поцілунку чоловіка.

Крім того, Трамп публічно присоромив Меланію. Під час підпису важливого документу лідер держави заявив, що автограф його коханої нібито неважливий. Це визвало сміх у глядачів.